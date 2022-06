Tras lo de Luuk de Jong, el Toluca piensa que 'A rey muerto, rey puesto'

El equipo mexicano quiere un delantero de gran nivel y le ha llegado otro ofrecimiento desde España

A vueltas con la búsqueda de un delantero centro, en el Toluca de México busca uno de gran nivel que haya sido referencia en Europa. El primero en la lista es Luuk de Jong, del Sevilla FC, con quien ha estado negociando de forma intensa en los últimos días hasta el punto que desde el país azteca estaban muy confiados en llegar a un acuerdo definitivo para obtener al espigado ariete neerlandés. Al final, Luuk de Jong no lo ha visto claro y ha hecho replantearse su futuro, decidiendo esperar alguna propuesta de Europa, siendo el PSV Eindhoven el principal señalado. Con esta situación, no faltan personas ligadas al fútbol que han visto al opción de hacer un buen negocio, y ya le han ofrecido a Toluca otro nombre de prestigio, el cual afecta directamente a otro club de LaLiga, siendo los implicados el Rayo Vallecano y su futbolista Radamel Falcao.



Así lo anuncian en México, donde el periodista David Medrano Félix, de Azteca TV, anunció que la empresa Gestifute, la que lidera el súper agente Jorge Mendes, se comunicó directamente con la directiva de Toluca para ofrecer los servicios de Radamel Falcao, el cual ha cumplido 36 años. Un movimiento que ha sido visto de buen agrado por Toluca que tras el fiasco con Luuk de Jong han pensando que 'A rey muerto, rey puesto', y van a por un delantero de gran nivel que les dé un salto competitivo.



A pesar de ello, el movimiento no será nada sencillo, puesto que el Rayo Vallecano tiene atado a Radamel Falcao por una temporada más y no tiene intención de deshacerse de él a no ser que se cubra su rol con plenas garantías. El delantero colombiano fue el fichaje estrella de la escuadra madrileña en el que era su regreso a Primera división y gracias al cafetero llevaron a cabo un gran inicio de campaña que le permitió estar en los puestos altos de la clasificación, desde donde se fue cayendo con el pasar del curso debido, entre otras cosas, a las lesiones y problemas físicos del propio Radamel Falcao.





La recomendación de Falcao para un club mexicano. pic.twitter.com/KMkzAgPwBu — david medrano felix (@medranoazteca) June 18, 2022

Por todo esto, en el, desde su directiva, ya han asegurado queseguirá con ellos y que nada cambiará, pero coninvolucrado siempre hay que ser cauto. En este momento, el colombiano se encuentra de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso mientras lo alterna con actividades festivas y de ayuda a la comunidad, como el partido amistoso y benéfico llamadoque organizaronen, donde participaron muchas leyendas y mitos del fútbol mundial.