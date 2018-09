Bale se sincera en Inglaterra: Zidane, Lopetegui, Cristiano, su enfado en Kiev...

No es Gareth Bale muy dado a las entrevistas, menos en España. En Inglaterra se prodiga un poco más y no suele rehuir ningún tema. Tampoco lo ha hecho en Daily Mail, donde no ha evitado hablar de la marcha de Cristiano, del cambio de Lopetegui por Zidane o del enfado que le supuso quedarse fuera del once inicial en la final de Kiev.

Bale no se moja mucho sobre el cambio en el banquillo, pero sus respuestas dejan entrever que el relevo le ha venido bien. Para empezar, Lopetegui habla inglés: "Obviamente, ayuda. En español puedo hablar, pero quizá no entrar en esa cantidad de detalles que necesitaría", asegura. Más comedido está al responder si el vasco es mejor que el galo: "No estoy seguro de querer responder a eso".

Cuando no se corta es al hablar de su suplencia en la final de la Champions: "Estaba enfadado, muy enfadado, para ser sincero. Sentía que merecía empezar el partido. Había estado haciendo goles, así que fue difícil dejar de lado el enfado. Mi cabreo me preparó para ese gol. Sentía que merecía empezar el partido, así que fue difícil dejar de lado el enfado. Mi cabreo me preparó para ese gol".

Así explica su diana: "Puedes optar por bajar la pelota y hacer algo, pero sabes que estás en una situación donde si estás encerrado tienes que intentar algo. Si no pruebas las cosas, nunca pasan. Si tienes tiempo para pensarlo, no sale. Es cuando tienes que tomar esas decisiones cuando normalmente tienes a obtener los mejores resultados. Sabía exactamente dónde iba la pelota y se puede ver en el vídeo que mi cabeza gira para ver exactamente donde va la pelota. Cuando golpeé el balón, supe que era un buen remate".

¿Fue su gol mejor que el de Cristiano a la Juventus? "No me corresponde a mí decirlo".

Pese a todo se quedó fuera de la lista de los diez mejores: "¡No sé cómo no estaba en esa lista!".

La salida de Cristiano: "Obviamente, va a ser un poco diferente a tener a un jugador tan grande. Quizá va a ser un poco más relajado. Supongo que habrá más equipo, trabajando más como una unidad que como un solo jugador".

Su regreso a la Premier: "Se puede decir que sí y que no. Siempre quieres volver y jugar en tu liga local y una parte de ti siempre echará de menos su hogar. Pero estoy disfrutando jugando para el club más grande del mundo y ganar títulos".