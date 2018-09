Carvajal, baja ante el Espanyol

Madrid, 21 sep (EFE).- Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, no jugará ante el Espanyol la quinta jornada de LaLiga Santander al ausentarse del entrenamiento del viernes en la ciudad deportiva de Valdebebas, por un problema que confirmó su técnico, Julen Lopetegui, que le impedirá ser convocado.

"Dani ha tenido un problemilla, estamos pendientes de su evolución y para mañana no va a estar. Estaremos pendientes de él para Sevilla", aseguró Lopetegui en rueda de prensa confirmando las molestias de Carvajal y el objetivo de que esté recuperado para jugar el próximo miércoles en el Sánchez Piuzjuán.

El Real Madrid no ha ofrecido un parte que informe sobre las molestias de Carvajal y Lopetegui no confirmó si su lugar será ocupado ante el Espanyol por su recambio natural, Álvaro Odriozola, que aún no ha debutado tras su fichaje.

"La alineación la daremos mañana. Odriozola está trabajando bien, como el resto de compañeros", se limitó a responder.