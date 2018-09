Lopetegui sobre la expulsión de Cristiano: "El VAR ayudaría"

Madrid, 21 sep (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, reconoció que no ha visto la acción que provocó la expulsión de Cristiano Ronaldo en la visita del Juventus al Valencia en Mestalla, pero recomendó el empleo del VAR en la Liga de Campeones.

"No he visto muy bien la jugada porque no pude ver el partido, pero todo el mundo me ha dicho que no era expulsión. Los errores a veces ocurren y el VAR evidentemente siempre ayuda a que haya menos", manifestó en rueda de prensa.

"En el VAR ven las imágenes con mucha más tranquilidad a través de un vídeo y hace más fácil no equivocarse. Tomarán sus decisiones si no fue una expulsión merecida", añadió.