Lopetegui: ´No es un partido más´

Madrid, 28 sep (EFE).- Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid, no concedió importancia al día menos de descanso que tiene su equipo antes del derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, que aseguró "no es un partido más", lo calificó como un "reto magnífico" que tiene un "componente emocional" que puede con todo.

Nada descentra al Real Madrid de un partido de la grandeza de un derbi. Ni la derrota en el Sánchez Pizjuán, su primera en LaLiga Santander, ni el día menos de descanso con el Atlético, que no utilizó Lopetegui como excusa.

"El derbi no es un partido más", explicó. "Tiene un componente emocional extra y tenemos que llegar preparados a todos los niveles, futbolísticos y emocionales. Debemos estar equilibrados para competirlo como procede".

"En el fútbol todo va muy rápido, las victorias y derrotas hay que dejarlas atrás con rapidez porque aparece un reto magnifico como un derbi contra el Atlético de Madrid. Igual que no nos paramos en las victorias, no lo hacemos en las derrotas. Es un partido precioso y un reto grande para el que tenemos que estar preparados", agregó.

El técnico madridista defendió que pese a caer en Sevilla su equipo "lleva una buena línea" y está convencido de que "se va a ver una buena versión".

"El día menos no lo tengo en cuenta. No podemos buscar ningún recoveco. La motivación y energía tiene que estar por encima y es tal la que tenemos que está por encima de ese dato, que es cierto pero no le damos la más mínima importancia", argumentó.

Para el técnico madridista ha condicionado el rendimiento del Real Madrid la "dinámica de partidos cada tres días", pero defendió el buen estado físico de su plantilla. "El equipo está bien como se ratificó en la segunda parte de Sevilla. De haber marcado el 3-1 habríamos tenido muchas opciones. Estamos preparados para el derbi", afirmó.

En la idea de partido que tiene en mente, Lopetegui imagina "un partido equilibrado, muy exigente y duro", en el que advirtió a sus jugadores que tendrán "que competir al máximo" para ganar a "un gran rival asentado en la exigencia".

Su mensaje tras la primera derrota liguera fue positivo hacia el madridismo. "No hay motivos para no sonreír, la Liga es larga y habrá momentos difíciles. El equipo tiene ánimo y ganas de levantarse. Estamos en la situación que queremos para ganar la Liga y centrados en un derbi en nuestro campo, en el que tendremos el empuje, espíritu y energía que el público nos da en este tipo de partidos y que es muy importante", declaró.

El Real Madrid ha marcado un solo tanto en sus dos últimos partidos ligueros, rebajando considerablemente su pegada. Lopetegui no le concedió importancia: "Los datos tienen que ser generales y el equipo ha creado muchas situaciones de gol y las seguiremos haciendo. Sin duda el Real Madrid será un equipo goleador siempre".

El último derbi madrileño llegó en una Supercopa de Europa que cayó de lado atlético, un hecho que no condicionará según Lopetegui. "Hay ganas de hacer un gran partido, ofrecer una alegría a nuestra afición en un derbi ante un rival como el Atlético de Madrid. La motivación es la misma que si no hubiese existido la final de la Supercopa", aseguró.