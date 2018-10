Modric, de líder referente a suplencias y rotaciones

Luka Modric está viviendo la temporada con menos protagonismo desde su llegada al Real Madrid, con el que ha completado un solo partido de los diez oficiales disputados por el equipo de Julen Lopetegui y en cuatro de ellos comenzó como suplente.



"No está en condiciones de jugar de inicio. Si es posible queríamos que no jugara", explicó Julen Lopetegui tras la dolorosa derrota en la segunda jornada de la Liga de Campeones en Moscú, ante el CSKA, en un partido en el que Modric regresó al banquillo.



Sorprendió a todos una suplencia que cortaba una racha de seis titularidades seguidas, con las que Luka iba recuperando su peso en el equipo aún sin encontrar su fútbol ni el liderazgo de la temporada pasada que le ha llevado a ganar todos los premios individuales entregados hasta la fecha.



El primer sorprendido fue el propio Modric, a quien Lopetegui tuvo que dar una explicación en privado, como confesó el propio centrocampista croata, que asegura que se encuentra ya en un estado de forma para no rotar y jugar cada partido, aunque acata las decisiones de su entrenador.



"Me dijo el míster que quería darme descanso porque había jugado tres o cuatro partidos seguidos. Era lo previsto, pero al final me sacó. En el fútbol, en un partido, las cosas cambian y no puedes decir que las cosas van a ser exactamente como piensas. El míster ha querido que entrase y perfecto, intenté ayudar", dijo.



Lopetegui ha asegurado en más de una rueda de prensa que el Mundial de Rusia y la situación posterior de Modric, con sus representantes negociando una salida al Inter de Milán y una mejora de contrato con el Real Madrid, han afectado al jugador.



Junto a su cuerpo técnico marcaron un plan de ruta para que el croata recupere su mejor nivel y no fue titular hasta el cuarto partido oficial del curso, ante el Leganés en la tercera jornada liguera. En las dos primeras tan solo disputó 33 minutos de los 180.



Desde entonces, Modric había sido titular hasta Moscú, pero tan solo acabó un partido, el que el Real Madrid disputó contra el Espanyol. En el resto de los que fue titular, cinco, fue sustituido.