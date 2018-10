Morientes: "No entiendo las críticas a Lopetegui"

El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes aseguró este martes que no entiende las críticas al entrenador blanco Julen Lopetegui y señaló que se tiene "muy poca paciencia" con el club blanco, que aunque está teniendo "malos momentos", "sigue arriba" en la clasificación de LaLiga.

"No entiendo las críticas a Lopetegui, yo me considero profesional, no me gustaban en mi época y me siguen sin gustar ahora. Tendemos a tener muy poca paciencia", manifestó el exdelantero en el acto de presentación de los embajadores de LaLiga en la sede de la patronal.

"Es verdad que se requiere a los grandes equipos que estén al máximo en cada competición, pero es entendible que lo profesionales tengan malos días y lo equipos tengan malos momentos, pero siguen arriba, es la lectura positiva", añadió el exdelantero blanco.

En cuanto a la situación de los delanteros del Real Madrid, para Morientes se soluciona "metiendo goles" aunque haya momentos de la temporada en los que el balón no quiera entrar.

"Yo he sido delantero del Madrid, y lo que más me preocupaba era cuando no se generaban ocasiones, pero cuando se generan no hay que estar preocupados, porque el gol llega siempre", señaló.

El embajador de LaLiga y exdelantero de Albacete, Zaragoza, Real Madrid o Valencia reconoció que para la competición es "un aliciente" que Real Madrid y Barcelona hayan empezado "dubitativos".

"Para LaLiga es un aliciente que esté todo compacto, que todos tengan posibilidades y estén luchando con los de arriba. Estamos viendo una liga muy competitiva de momento, ya veremos que pasa en el futuro", señaló.

Para Morientes la racha de cuatro partidos sin ganar en Liga del Barcelona "no tiene explicación", pero insistió en que los problemas de los dos clubes más importantes va a ser algo "normal en el futuro".

"Que ni Barcelona ni Real Madrid tengan su mejor comienzo no es algo habitual, pero en el futuro quizás sea algo normal, y eso quiere decir que el objetivo de LaLiga de que todo sea más compacto y que los equipos de nivel medio vayan subiendo hace más competitiva la temporada y los grandes no harán esas ligas de 110 puntos tan cómodas para ellos", argumentó.

Preguntado por los pitos al himno inglés escuchados durante el partido entre España e Inglaterra del lunes en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, el exdelantero internacional se mostró completamente contrario a que se silbe ningún himno de ningún país.

"No me gustan los pitos a ningún himno, no me gusta que los 'hooligans' destrocen ninguna ciudad, ni los ingleses ni los españoles ni que se pite ningún himno. Me gusta que la gente vaya al estadio a pasárselo bien", zanjó.