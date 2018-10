... y luego se disculpa

Sergio Ramos ha sido protagonista de la sesión matutina del Real Madrid por la reacción que ha tenido con su compañero Reguilón, al que ha intentado golpear con un balón después de un choque fortuito entre ambos.



El vídeo se ha hecho viral rápidamente y el futbolista blanco ha tenido que salir al paso pidiendo disculpas por el incidente.





Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui!! ????????

Carpetazo ?? y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj