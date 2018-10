Señor cree que "el Madrid resurgirá" con Lopetegui o no

El excentrocampista español Juan Señor afirmó que el Real Madrid "resurgirá" de su pequeño bache futbolístico, pues cuenta con jugadores de gran calidad, y lo hará con o sin Julen Lopetegui al frente.



"El Madrid no es un club que necesite esperar para ganar, porque el trabajo está siendo bueno, en el Madrid juegues bien o juegues mal tienes que ganar y, si no ganas, pues aquí es la urgencia máxima", destacó Señor a Efe en una entrevista. "Madrid resurgirá, puede que con Lopetegui o a lo mejor lo tienen que sustituir", precisó.

Los dirigidos por Julen Lopetegui actualmente están en el séptimo lugar de la liga con 14 puntos, a cuatro del líder Barcelona, equipo al que se enfrentan el próximo domingo. Y en los últimos cuatro partidos el Real Madrid cayó contra el Sevilla 3-0, contra el Alavés 1-0 y frente al Levante 2-1 y empató 1-1 con el Atlético de Madrid.



No obstante, si los blancos pretenden salir del bache futbolístico necesitarán que hombres clave como Kroos, Modric y Casemiro recuperen su nivel, señaló el exjugador y técnico. "De repente el gran valedor que era Casemiro, pues ¿dónde está? Parece que se diluye, de repente también los grandes internacionales, el balón de oro, como Modric, o Kroos, tienen derecho, no es lógico que pasen por momentos donde su estado de forma no sea el mayor y por lo tanto se resiente", resaltó a Efe el exjugador que participó con España en el Mundial de México 1986.

Y pese a que Cristiano Ronaldo fue una baja importante para esta temporada, debido a su liderazgo dentro y fuera de la cancha y los goles que aportaba al club, Señor aseguró que el plantel tiene la capacidad para sustituirlo. "El entrenador tiene que saber gestionar el plantel, pero no por el hecho de 'vamos a hacer rotaciones', sino vamos a poner a este equipo y hablar con los jugadores", explicó, "echamos de menos los goles de Ronaldo, tengo recursos para que los hagan otros, aunque me cueste un poco más".