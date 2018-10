Lopetegui: "Estoy triste, pero tengo fuerzas para seguir"

Barcelona, 28 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, admitió que está "triste", pero "con fuerzas para seguir" dirigiendo al equipo, "sin ninguna duda", tras el 5-1 encajado ante el Barcelona en el Camp Nou.

Preguntado sobre su futuro, Lopetegui dijo a los periodistas que no esperen ningún reproche. "Solo tengo en mi cabeza levantar la moral de mis jugadores. ¿Si entendería que me cesaran? Al final no soy el que toma las decisiones. Ya he dicho lo que pienso, el resto no es responsabilidad mía", argumentó.