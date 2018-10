El candidato de Valdano no es Conte

Tras la abultada goleada sufrida en el Camp Nou en el día de ayer (5-1), muchas son las voces que hablan sobre cuál es el rumbo que debe tomar ahora el Madrid en cuanto a su dirección técnica se refiere, y para ello, la de Jorge Valdano es una más que autorizada. Entrenador y director deportivo del equipo de Chamartín en diferentes etapas, conoce a la perfección este tipo de situaciones y cómo debe afrontarlas la directiva del Real Madrid: "Si algo sé es cómo convencer a un directivo para contratar a un entrenador. En situaciones de crisis y cambio de entrenador, un presidente lo que quiere es alguien que le mienta. Que le digan que no se preocupe, que esto lo soluciono y gano los próximos diez partidos. Y firmo que los jugadores van a correr", apuntó en los micrófonos de El Transistor.

Además, a Valdano le sorprende la elección de Antonio Conte para suplir a Lopetegui por su carácter y gestión de vestuario, ya que según él "uno elige entrenador en función de la plantilla", y en este caso, "a equipos inmaduros, entrenadores autoritarios y a equipos maduros, entrenadores amables". Algo que en los últimos años viendo los ejemplos de Ancelotti y Zidane, parece que es lo que ha funcionado en el seno blanco viendo la calidad y trayectoria del plantel.

El ahora comentarista de beIN Sports pasó por el programa de Onda Cero para también apuntar cuál es su propuesta para el banquillo blanco viendo las carencias de la plantilla: "Roberto Martínez me parece una mejor idea. Un entrenador que podría encontrar la vuelta a este equipo. Me parece más adaptable que Conte. Conte tiene prestigio porque ha ganado en varios países, pero Roberto se adapta a este equipo. No es fácil porque no tiene especialista para el gol", declaró.