Pinto da Costa aprovecha para dar un palo a Lopetegui

Pinto da Costa, presidente del Oporto y cerebro de los años de más éxito del equipo luso, confió en su día en Julen Lopetegui para el banquillo del Oporto, una experiencia con la que acabó muy decepcionado. "Dije que tenía esperanza en él y que con él íbamos a pasar página. Estuve cerca. Hoy sabemos lo que pasaba y lo que dificultó ese cambio. No cambio ni una coma de lo que dije", ha señalado hoy el mandatario.

Pero el palo ha llegado después. "Hasta la selección española creyó en él y son más inteligentes que yo. El Madrid creyó en él? pero ahora no sé si alguien más creerá en él. Fui el primero y no me siento aislado por ello", ha indicado.

Lopetegui, que recibirá seis meses de finiquito tras la extinción de su contrato, espera volver pronto a entrenar y ya tiene propuestas de México.