Casillas: "Estaría encantado de volver a la selección y al Real Madrid si me llamaran"

El portero español Iker Casillas ha asegurado que volvería "encantado" a la selección española y al Real Madrid si le llamaran para hacerlo, ya que no puede "olvidar" los sitios en los que se ha "criado" y donde ha conseguido sus mayores éxitos.

"¿Si me llama la selección, volvería? Encantado. ¿Si me llama el Real Madrid, volvería? Por supuesto. Yo no puedo olvidar de dónde me he criado", señaló en una entrevista al programa Universo Valdano de #Vamos, que se emitirá de manera íntegra el miércoles 21 a las 22.30 horas.

Sin embargo, el actual guardameta del Oporto considera que su decisión de abandonar el club blanco fue la correcta. "Creo que se ha dado un paso acertado. Creo que si hubiese seguido en el Real Madrid hubiese tenido un final peor de lo que tuve", subrayó.