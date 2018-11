Ramos jugó con molestias musculares y sufre una sobrecarga

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y la selección española, disputó el partido contra Croacia de la Liga de las Naciones con molestias musculares y tenía pactado con el seleccionador Luis Enrique Martínez no viajar a Las Palmas, donde España jugará un amistoso frente a Bosnia, para recuperarse con su club.

Ramos regresó a Madrid en un vuelo privado para estar desde el viernes en manos de los médicos del Real Madrid y no perderse en ocho días el regreso de la Liga en el duelo ante el Eibar, en Ipurúa. Según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con un parte médico, el capitán sufre "una molestia en el aductor tras un gesto forzado". La primera exploración médica realizada a la conclusión del encuentro en el que España perdió ante Croacia, mostró que Ramos sufre una sobrecarga por una molestia en la "zona más proximal de zona aductora cercana a la inserción con el pubis". Al ser una zona en la que el jugador sevillanos ya tuvo molestias en el pasado, la decisión de todos fue no forzarle en el partido amistoso que el domingo jugará la selección española ante Bosnia y Herzegovina, liberándole del viaje. "Dado que el jugador ya tenía antecedente de sobrecarga previa, desde el punto de vista médico se aconseja reposo de actividad hasta que ceda la sintomatología por lo que se estima que al menos en dos días no pueda entrenar, siempre dependiendo de su evolución que también indicaría la necesidad o no de realizar pruebas complementarias", sentencia el parte.

El cuerpo médico del Real Madrid realizará un estudio radiológico a Sergio Ramos, que tendrá el fin de semana de descanso y el lunes se valorará su estado para volver a entrenarse con el grupo o iniciar un tratamiento personalizado de recuperación con menos carga de trabajo.