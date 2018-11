Tebas: "No tengo la menor duda de que Sergio Ramos no ha estado implicado en dopaje"

Tebas: "No tengo menor duda que Sergio Ramos no ha estado implicado dopaje"

Madrid, 24 nov (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, manifestó este sábado su sorpresa por la información de Football Leaks sobre presuntas irregularidades de Sergio Ramos en controles antidopaje, señalando no tener la menor duda de que ni el Real Madrid ni el jugador han estado nunca implicados en ello.

"Sí me sorprende, pero habrá que ver lo que pasó. Por lo que he podido ver muchas veces hay casos en los que un jugador por un tratamiento toma algo, da el parte y luego no es positivo. Es lo que creo que pasó", dijo Tebas, en un acto en Madrid, de Proliga.

"No tengo ni la menor duda de que el Real Madrid y Sergio Ramos no han estado nunca implicados en temas de dopaje. Conozco muy bien la opinión de Florentino Pérez durante muchísimos años con ese tema y es un hombre muy obsesionado con que no debe haber dopaje en el deporte, menos en el fútbol. No tengo la menor duda de que allí las cosas están aclaradas", añadió.

Uno de esos casos se habría dado en un encuentro de LaLiga Santander: "Tendré que mirarlo porque llegué ayer por la noche de un viaje y no lo sé. Cuando ocurren estas cosas dependen más de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Si no abrió expediente no tenemos conocimiento así que considero que se dieron las explicaciones pertinentes".

Sobre las noticias vertidas por Football Leaks, indicó: "Cada uno sabe de dónde le llega la información. Si Football Leaks tiene esa información alguien se la da, yo creo que no 'hackean' tanto. Igual que estoy convencido que la de los tejemanejes dentro de la UEFA del PSG y el Manchester City alguien se la dio".