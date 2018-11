Di Francesco define a Roma y Madrid como dos equipos "un poco enfermos"

Eusebio Di Francesco, técnico de la Roma, consideró este lunes que Roma y Real Madrid, que se enfrentarán este martes en la Liga de Campeones, son dos conjuntos que están "enfermos", tras vivir un momento complicado en sus respectivas ligas.



Di Francesco negó que medirse con el Madrid en este momento pueda ser una ventaja ya que también su equipo está herido y subrayó repetidamente que la Roma se verá las caras "con el vigente campeón de Europa", en la rueda de prensa previa al encuentro del Estadio Olímpico, organizada en el centro deportivo de los "romanistas" en Trigoria.



"El Madrid puede decir lo mismo de nosotros (que es mejor medirse con la Roma ahora). Somos dos equipos que están, entre comillas, enfermos y que por lo menos tenemos nuestros problemas en la liga. Pero jugamos contra el equipo campeón de Europa, no es un partido cualquiera. El hecho de que lleguemos a esta cita con nueve puntos es una cosa muy positiva", dijo el técnico italiano.



La Roma, sexto en la Serie A y que cayó 0-1 el sábado contra el Udinese, recibirá este martes a un Madrid que también está herido, tras la contundente goleada 0-3 sufrida en Ipurua contra el Eibar.



Sin embargo, el camino europeo ha sido satisfactorio para ambos clubes, que llegan al Olímpico empatados en la primera plaza con 9 puntos y unas victorias por goleada contra el Viktori Plzen.



El encuentro de la primera vuelta terminó 3-0 a favor del Madrid, cuando el español Julen Lopetegui estaba al frente de los blancos, y Di Francesco consideró que la llegada del argentino Santiago Scolari no ha cambiado mucho a nivel táctico. "Es un Madrid parecido a nivel táctico. A nivel psicológico veo diferencias, cuando jugamos la ida ellos estaban yendo muy bien y nosotros todavía teníamos que arreglar unas cosas. Es un momento totalmente diferente a nivel anímico ahora", opinó.



En su intervención, Di Francesco confirmó las ya conocidas bajas de Daniele De Rossi, el argentino Diego Perotti y también informó de que el italiano Lorenzo Pellegrini no logró recuperarse de sus molestias en un muslo y estará fuera de la convocatoria.



Por otro lado, dijo que el griego Kostas Manolas está casi recuperado y que el meta sueco Robin Olsen se sometió a unos exámenes este mismo martes que dieron resultados positivos, aunque sin aclarar si está listo para competir. "Pellegrini no estará disponible ni para el Madrid ni para el Inter de Milán. Olsen intentará llegar, los exámenes han sido positivos. Manolas hará otro test, pero estará presente en el partido", afirmó.



Sin embargo, no quiso dar pistas sobre su alineación y se limitó en avisar de que puede haber sorpresas. "No hablo de alineación, no quiero dar ventajas ni a vosotros (la prensa) ni al equipo rival. No he decidido nada, ni siquiera el esquema de juego. Pienso en todos, no voy a decir si juego a 3, 4 o 5 en el centro del campo, todos pueden jugar, incluidos los jóvenes y los menos jóvenes. Veremos. Mañana podría haber sorpresas, no lo sé y no digo nada", explicó.



El preparador italiano se mostró muy dolido por los decepcionantes resultados de su equipo en este comienzo de temporada, en la que solo ganó 5 de los trece duelos ligueros, e insistió en que a su equipo le falta determinación. "Lo que faltó es la determinación y las ganas de ganar los partidos, algo que no se compra en el supermercado", dijo fastidiado.



El difícil momento es la mayor preocupación de un Di Francesco que no quiso especular sobre las razones de las dificultades del Madrid: "No tengo explicaciones y no puedo preocuparme del Real Madrid, tengo suficientes problemas con mi equipo", afirmó.



En este contexto, el técnico italiano dijo que su equipo debe darlo todo contra el Madrid y "multiplicar por dos" el esfuerzo con respecto a los últimos compromisos. "Encaramos el partido con determinación, multiplicando por dos el esfuerzo a partir del entrenador. La vida no es rendirse, es dar algo más en las dificultades. Ya lo hemos logrado en el pasado, y podemos hacerlo de nuevo. Pero ahora hay que tener continuidad", aseguró.