Isco no fue convocado por una falta de respeto a Solari según Cope

El Real Madrid aseguró ayer su pase a los octavos de final de la Champions League tras ganar a la Roma por 0-2 con Isco fuera del terreno. Según ha comentado Manolo Lama en El Partidazo de la Cadena Cope, el centrocampista, que afirma no tener problemas físicos, se quedó en la grada al no ser convocado por el técnico Solari tras un acontecimiento que se produjo el fin de semana pasado.

La falta de afinidad entre el jugador y el técnico, ha provocado una crisis abierta en el vestuario blanco donde el entrenador argentino había desplazado al banquillo, al que es uno de los ídolos de la grada, en sus cinco primeros encuentros, y en el sexto, ni siquiera se vistió de corto.

"El motivo de la no convocatoria de Isco hoy en Roma es una falta de respeto a Solari, que se pudo producir el pasado fin de semana", ha expresado el periodista. Además, Lama ha asegurado que Santiago Hernán Solari optó por llevarse al malagueño a la capital italiana para que no diese lugar a un alboroto: "La idea era que no viajara a Roma, pero sí que lo hizo para no focalizar en él toda la atención".

Lo que es evidente es que Isco se ha convertido en uno de los grandes afectados en la nueva etapa del Madrid con Solari al frente, aunque el técnico en unas declaraciones a Movistar Plus, ha expresado que "son decisiones puntuales para momentos puntuales".