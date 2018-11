La Juventus quiere pescar en el río revuelto del Real Madrid

El centrocampista del Real Madrid Isco Alarcón podría marcharse del club llegando a desatar un posible duelo entre los bianconeri y el City en el mercado de enero.

Aunque el club español no ha dicho nada oficial sobre la situación que está atravesando Isco, el futbolista se está viendo perjudicado por el técnico Santiago Hernán Solari en la nueva etapa del Real, tras ser excluido de la alineación titular y del banquillo en el partido de la Liga de Campeones contra Roma. Una supuesta falta de respeto hacia el entrenador podría ser la causa de la preocupante situación del centrocampista. Esta circunstancia ha desatado nervios en el club blanco y el jugador podría estar pensando en una posible despedida.

Su mala racha y pésima relación con Solari ha llegado a oídos de clubes como la Juventus y el Manchester City, que se han mostrado interesados en 'pescar' al español. Tanto Guardiola como Allegri adoran al medio malagueño y por su parte, aunque el gerente de la Juventus no quiere negociar con la competencia, siguen atentos a la evolución del caso. Además, debido a los problemas de lesión de Khedira y Emre Can, los bianconeri no estarían dispuestos a desaprovechar la oportunidad de cazar a Isco.

En otro ángulo se encuentra Marcelo, que debido a su estado de agitación característico, se está dando cuenta del final de un ciclo y están ocasionando una "salvación de quienes pueden".