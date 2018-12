Ceballos: "Todo el mundo sabe que mi posición es la del ´8´"

Madrid, 1 dic (EFE).- Dani Ceballos analizó en zona mixta la victoria del Real Madrid frente al Valencia (2-0) en un partido en el que el centrocampista jugó más adelantado que en los partidos frente al Eibar y el Celta y recordó que "todo el mundo sabe que mi posición es la del '8'".

"Son momentos puntuales. Al fin y al cabo todo el mundo sabe la posición en la que yo juego que es la del '8'. En Eibar me costó más adaptarme a la posición de '6'. Ahora con Marcos Llorente mejor. Esta haciéndolo muy bien, tiene mucho mérito ya que no estaba jugando mucho", dijo el utrerano.

"Nunca había jugado -de centrocampista defensivo-, lo hice en Vigo y salió bien y Solari volvió a apostar por ello en Eibar, donde se juntaron muchas cosas negativas y la verdad es que hicieron un gran partido. Lo importante era centrarnos en Roma y Valencia y creo que hicimos dos encuentros muy completos", completó.

Ceballos destacó la importancia de volver a ganar en Liga tras la derrota 3-0 en Eibar: "Hacía siete días que veníamos de una derrota bastante dura y en Roma, sacamos personalidad y conseguimos los tres puntos y ser primeros. El equipo hizo una primera parte de lo mejor de la temporada, eran tres puntos importantísimos".

Una imagen que ya mejoraron en Roma, en Liga de Campeones, en una competición especial para el Real Madrid: "No, no, no nos motiva más. Creo que la Liga es el torneo más regular y el objetivo es ir partido a partido. Estamos en un buen momento y a ver si nos enganchamos a La Liga", aseguró.

"Isco hoy tuvo minutos y creo que es un jugador bastante cualificado para revertir la situación. Ha pasado por varias etapas en el club, de no jugar y luego ser importante. Está entrenando al 100 por cien y es un jugador clave para el Real Madrid", declaró Ceballos sobre la situación de un Isco Alarcón que contra el Valencia salió al campo en el minuto 80.

Además, Ceballos se decantó claramente por su compañero Luka Modric de cara al Balón de Oro que se entrega el lunes: "Hay que mirar la temporada que hizo el año pasado y como metió a una teóricamente inferior Croacia en la final del Mundial tirando del carro. Tiene una cierta edad y es el momento para reconocerle su gran nivel y darle el Balón de Oro".

"En la primera mitad ayudó mucho y tuvo un golpe en la segunda mitad, Gareth es un jugador muy importante para nosotros y tiene que recuperarse bien", concluyó sobre el estado físico de Bale.