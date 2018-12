Brahim, cada vez más cerca del Madrid

El fichaje de Brahim Díaz por el Real Madrid cada vez avanza más. Y es que según apuntan desde Inglaterra, el conjunto blanco ya tendría un acuerdo con el todavía jugador 'cityzen' para que se incorpore al equipo de Santiago Solari en este mercado de invierno percibiendo una ficha de 3'5 millones de euros.

Según los medios ingleses, a pesar de la insistencia de Pep Guardiola y su entorno por renovar a la joven promesa y que continúe su progresión en tierras británicas, el malagueño tiene decidido abandonar el Manchester City y recalar en el Santiago Bernabéu, más si cabe habiendo rechazado ofertas de otros grandes clubes europeos como el PSG.

Y es que el futbolista de 19 años parece que se ve preparado para dar el salto y ser un habitual en el primer equipo, algo que en el City vislumbra complicado y sí le han prometido en el Madrid. Con Guardiola, aunque su política ha sido la de cuidarle y mimarle conocedor de su potencial, el talentoso mediapunta no ha acabado de tener todas las oportunidades que él considera oportunas para asentarse en la élite del fútbol mundial (solo 3 partidos, dos de EFL Cup y uno de la Community Shield), por lo que ante los 'cantos de sirena' de Florentino Pérez y la cúpula blanca, el hispano-marroquí parece haber tomado una decisión definitiva sobre su futuro.

Ahora habrá que ver cómo se ponen de acuerdo ambos clubes y en cuanto se tasa la operación. Pero también será interesante ver, si al final Brahim recala en Chamartín, cómo gestiona Solari la introducción del joven en la primera plantilla, algo que se antoja complicado viendo la elevada competencia en los puestos de tres cuartos de campo hacia adelante. Es conocido el caso de Isco, que parece no tener sitio actualmente en el once tanto por lo deportivo como por lo personal con el técnico argentino, así como las escasas oportunidades que tiene otros proyectos de futuro como son Vinicius Jr o el propio Marco Asensio, el llamado a ser el próximo baluarte del Real Madrid en años venideros. Talento no le falta al bueno de Brahim Díaz, pero en pocos meses habrá que analizar cómo se adapta a lo que es la verdadera exigencia y rivalidad, el Real Madrid.