Solari: "Estoy muy contento por Isco"

Madrid, 6 dic (EFE).- Santiago Hernán Solari, entrenador del Real Madrid, aseguró este jueves en rueda de prensa, tras la victoria de su equipo por 6-1 ante el Melilla, que está "muy contento" por el buen partido que firmó Isco Alarcón.



El centrocampista malagueño fue titular por primera vez en los siete partidos que ha dirigido Solari en el Real Madrid. El técnico argentino alabó el buen choque de su jugador, que marcó dos goles.



"Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la que pinchó en la primera parte que habría sido un golazo. Trabajamos para que todos estén comprometidos. Feliz, también por Asensio, que hizo unos buenos goles. Y también por Vinícius. Contento por todos en general", declaró.



Solari quiso destacar a todos los jugadores en general, aunque, aparte de Isco, también habló de algunos nombres concretos a los que destacó por su buen encuentro.



"A todos (los que jugaron hoy) les da para ser titular, sino, no estarían aquí. Después tienen que jugar once y una parte de mi trabajo es elegir. Estoy muy contento por cada uno de los jugadores que entraron hoy, desde Keylor hasta Mariano, el único punto negativo de la tarde, que se retiró lesionado. Espero que no tenga nada y que sea leve", comentó.



"Hoy se ha podido ver que hay muchos jugadores que están bien y comprometidos que han hecho un partido sólido con alegría en ataque. Da igual la división del rival, el Melilla va líder en Segunda B, que es complicada. Hacer diez goles... estoy contento por el grupo. Con los más veteranos, con los jóvenes y con los canteranos que debutaron hoy. Tengo una satisfacción particular con eso", señaló.



Por último, cuestionado por si ya piensa en el Mundial de Clubes, manifestó que esa competición aún está lejos:



"No sabemos ni siquiera quiénes son los que accederán a ese torneo. La final de la Libertadores es aquí, una cosa extraña. Ponemos el foco en lo más inmediato y antes del Mundial aún quedan partidos en medio: Huesca, CSKA y Rayo. Dos de Liga muy importantes para nosotros. Después, tendremos tiempo de pensar en el Mundial. Es una competición preciosa", concluyó.