Del Bosque: "Solari es un hombre muy preparado"

Vicente Del Bosque, ex seleccionador español y ex entrenador del Real Madrid, se refirió a la elección de Solari como técnico para el conjunto blanco y habló de la posible influencia que haya podido tener en él de cara a esta faceta. "He tratado con los dos, tuve a Julen cuando estaba de entrenador en el Castilla y a Santi como jugador. Imagino que te vas quedando con aquello que crees que tiene más sustancia de los entrenadores que vas teniendo. No creo que le haya influido tanto. Tiene personalidad, carácter, conocimientos. Es un hombre muy preparado", explicó el ex técnico. "Estamos a comienzos de temporada. El Real Madrid ha tenido una situación que no es buena para los clubes, cuando se tiene que producir un cambio de entrenador eso siempre es malo. No es buena cosa que un club tenga que tomar esa decisión. Creo que tanto antes con Julen como ahora con Santi el Madrid está en buenas manos", señaló.

Del Bosque acudió al acto de adhesión del Leganés a la causa solidaria 'El aceite de la vida' creada por la Fundación Lumière. Allí habló también de los problemas de disciplina de Ousmane Dembélé y de cómo solucionarlos. "Intentando convencer al jugador. Yo no creo mucho en los castigos. En los años que he estado de entrenador creo que no he puesto nunca una multa y creo que el convencimiento es lo mejor. Seguro que el Barcelona tiene recursos para buscar solucionar un problema que no debe de existir. Hay fórmulas para irle orientando y que entienda qué es un equipo, que se basa en unas normas de disciplina que deben funcionar bien. Si no, estaremos alejándonos de la buena convivencia en un vestuario sano para llegar a los mejores resultados ", apuntó.

Sobre Íker Casillas manifestó: "Se conserva bien, está en un club en el que parece que está feliz. Ha sido una salida muy buena para él después de tantos años en el Real Madrid. Su servicio al club lo reconoce todo el mundo".

Además no quiso pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Cristiano Ronaldo y analizó el momento del Leganés así como su participación en esta iniciativa: "La competición irá poniendo a cada uno en su sitio y el Leganés, que ha pasado un inicio difícil, ahora está asentándose". "Creo que el Leganés ha tenido buen criterio al elegir una acción social que creo que puede tener una gran trascendencia. Ojalá todo el mundo esté contento. Para la fundación Lumière que colabore el Leganés yo creo que es importantísimo. Ojalá sea un reflejo para futuros compromisos con otros clubes", deseó.