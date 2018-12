Las claves de la mayor derrota de la Liga de Campeones en el Bernabéu

Madrid, 13 dic (EFE).- El Real Madrid cosechó la mayor derrota más abultada de su historia en la Liga de Campeones, un 0-3 ante el CSKA, con claves como la falta de tensión competitiva por tener sellada la clasificación como primero, la elección del once de Santiago Solari, una defensa inexperta o el apagón de Isco Alarcón.



Las claves de la mayor derrota del Real Madrid en Liga de Campeones fueron:



1. Falta de tensión competitiva



El Real Madrid ha perdido una de las claves de su éxito, la lucha hasta el final ante las adversidades, creer siempre en sus posibilidades para firmar remontadas históricas. En contadas ocasiones esta temporada se levanta cuando recibe un golpe. Le falta tensión competitiva, hambre de éxito. Es indiferente que jueguen aquellos que lo han ganado todo o que lo hagan los más jóvenes, es un mal síntoma extendido en un grupo que es incapaz de instalarse en una regularidad en los resultados y el juego. Ante el CSKA, salió con la posibilidad de divertirse en un trámite con solo el prestigio en juego y en cuanto recibió un golpe fue incapaz de responder con autoridad para acabar dando muestras de impotencia en derrotas que dejan huella ante rivales de menor entidad.



2. La elección del once de Solari



En su búsqueda por encontrar razones a una derrota sonrojante del campeón de Europa ante el colista de grupo, el técnico argentino asumió culpas por la elaboración del once y apuntó a los más jóvenes. Muchos de ellos son los que menor parte de culpa tienen, viendo el despliegue físico de Fede Valverde, el trabajo de Marcos Llorente, el atrevimiento de Vinicius y la continua búsqueda del gol de Marco Asensio. Jugadores de peso como Marcelo mostraron que están muy lejos de un físico adecuado para jugar, Isco no ejerció de líder como debía, Karim Benzema estuvo desaparecido, Gareth Bale con temor a lesionarse cuando sufre un contratiempo y Toni Kroos reapareció sin estar al cien por cien.



3. Una defensa inexperta



El descanso concedido a Sergio Ramos y Raphael Varane más la ausencia por lesión de Nacho Fernández, provocó una pareja de centrales inédita y que difícilmente podrá repetirse en toda la temporada: Jesús Vallejo-Javi Sánchez. El primero sin ritmo de competición tras varias lesiones, intentando llevar la voz de mando en la defensa sin éxito, con poca confianza y muchas dudas; el canterano dejó el peor de sus partidos con el primer equipo, fallando en goles por no encimar y conceder espacio a los rivales, sintiéndose desprotegido sin la figura de un defensa con experiencia a su lado que le asesorase. El Real Madrid se deshizo desde la defensa, sin soluciones en cuanto el equipo se partió con cuatro jugadores ofensivos que se descolgaron en fase defensiva.



4. Falta de pegada 45 partidos después en 'Champions'



El Real Madrid ha sido incapaz de hacer un gol al CSKA en sus dos partidos. A la impotencia de Moscú le sumó la falta de puntería en el Santiago Bernabéu. Desde el 27 de abril de 2011 no se quedaba sin marcar jugando de local. 44 partidos consecutivos haciendo gol que se cerraron por falta de pegada en las ocasiones de las que dispuso. Hasta 25 remates, siete a puerta incapaz de superar a Akinféev y estrellándose con la madera en un disparo que buscaba la escuadra de Marco Asensio. La fortuna esta vez dio la espalda al equipo de Solari como solía ocurrir con Julen Lopetegui al mando.



5. El apagón de Isco



El peor de los momentos que vive Isco desde que llegó al Real Madrid, sin la confianza del entrenador y enfrentándose a la afición del Santiago Bernabéu cuando fue silbado, escenifica por lo que está pasando. Ha pasado de ser el referente con Lopetegui a no contar para Solari. Recibe pocos minutos en partidos grandes y le toca reivindicarse en los menos atractivos. Su exhibición ante el Melilla le sirvió de poco al siguiente encuentro y cansado de su situación, de las críticas por el peso y otras noticias que condicionan la opinión del aficionado, reaccionó como no debía. No se esconde y pedirá siempre la pelota cuando juegue, pero su situación entra en un momento crítico con su futuro en el club en el aire.



Roberto Morales