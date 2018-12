Courtois: "Simeone dice cosas para generar populismo en su afición"

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró este sábado que el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, "dice cosas para generar populismo en su afición", en alusión a las palabras vertidas por el entrenador argentino relacionadas con su premio The Best al mejor guardameta y el 'Balón de Oro' a Luka Modric.

"Hay que respetar cada opinión, esto es el fútbol, pero he estado tres años en el Atlético y cuando te peleas contra el Real Madrid o equipos grandes dice cosas para generar populismo entre su afición", comentó Courtois, que recordó cuando Simeone dijo que "había ganado el The Best" porque estuvo en el Real Madrid.

"Las votaciones se cerraron en junio y jugaba en el Chelsea. No es justo que me menosprecie a mi. Oblak también es un gran portero, pero creo que ha sido justo, hay mucha gente que vota y hay que respetar", señaló el portero belga, que dijo no estar ofendido.

"Para ofenderme hay que hacer mucho. A nosotros no nos pica, sé como es el mundo del fútbol y sé mis méritos", puntualizó.

Courtois también habló del partido frente al Rayo Vallecano, que se saldó con victoria por la mínima y en el que salvó a su equipo con dos buenas paradas en el último minuto.

"Era un buen partido, tuvimos el control y calidad en nuestro juego. Solo nos faltó meter el segundo gol. Siempre quieres ganar por más, pero se han defendido bien. Lo importante es que hemos ganado y llevamos varios partidos con la portería a cero", comentó.

El portero belga también fue preguntado por la angustia de la afición blanca, que acabó pidiendo la hora y su técnico, Santiago Solari, haciendo un cambio para perder tiempo.

"¿No se puede perder tiempo?. Si ganas 1-0 y no haces ese cambio diréis por qué no se hace si te meten un gol. Podíamos haber marcado un segundo gol, pero en general me ha dado la sensación que hemos hecho buen partido", concluyó.