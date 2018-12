Modric: "A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he conseguido a base de trabajar"

Luka Modrid ha repasado el que ha sido el año más extraordinario de toda su carrera futbolística en una entrevista para la revista GQ. Admite que le hace feliz que por fin se hayan reconocido sus méritos, y es que el ganador del Balón de Oro 2018 ha tenido que conseguir muchos premios hasta demostrar a la gente que el fútbol no es solo marcar muchos goles. Bien lo sabe él que solo en este año ha obtenido, además del ya mencionado galardón, los reconocimientos de mejor jugador del mundo por la FIFA, subcampeón y Balón de Oro del Mundial, premio UEFA al mejor jugador de Europa y campeón de la Europa Champions League. Casi nada.

Tras recibir de manos de la leyenda madridista Pedja Mijatovic el premio GQ al mejor deportista, el croata se sinceró y admitió que llegar a la cima del fútbol mundial no ha sido un camino de rosas. "He vivido rodeado de dudas desde pequeño, por mi físico, por no tener altura. Algunos pensaban que eso era importante para triunfar en la vida y en el fútbol, pero yo nunca dudé de mí mismo", admite el centrocampista, que se cuenta disputando el Mundial de Clubes en Abu Dhabi.

Fue el mismo Modric quien reconoció que todas los obstáculos que tuvo que superar en su niñez le ayudaron a ser más fuerte y a poder cumplir su sueño de jugar en la élite del deporte rey: "Gracias a esa confianza y esa fe en mí mismo llegué al mejor club del mundo. Al principio mucha gente tampoco creyó en mí. Es parte de mi vida, siempre rodeado de dudas, siempre escuchando que no voy a llegar a lo más alto".

"Todos los reconocimientos, como el FIFA World Player o el Balón de Oro, saben mejor cuando eres consciente de que nadie te ha regalado nada. A mí nadie me ha regalado nada. Todo lo he conseguido a base de trabajar", sentencia el 10 blanco, que asegura también estar muy a gusto en la capital madrileña.