Solari pide reconocimiento a la "excelencia" de un equipo de leyenda

El técnico Santiago Solari aseguró que por la "costumbre" de ver ganar títulos al Real Madrid, no se valora en su justa medida lo que están consiguiendo, ganador de cuatro Ligas de Campeones de las cinco últimas ediciones y en su mano el tercer Mundial de Clubes consecutivo.



"Es imposible ganar todas las Champions en 200 años, esto es fútbol, es competencia con los mejores equipos del mundo, pero me da la sensación que a veces nos cuesta a todos, tal vez por la costumbre, darle la justa medida y valor a lo que ha conseguido el Real Madrid los últimos cinco años", aseguró Solari a 24 horas de la final del Mundial de Clubes ante Al Ain.



"Me sorprende cada día que me levanto. Cuatro Champions en cinco años. Es parte de nuestra manera de ser como club, mirar siempre a la siguiente, pero no por eso uno debe dejar de mirar la excelencia de lo que se consiguió en el pasado. No se puede dormir en los laureles pero no se puede olvidar y mañana intentaremos dar otro paso a la historia", añadió.



El técnico argentino del Real Madrid dejó, cuando fue preguntado por su primera oportunidad de ganar un título como entrenador, un reconocimiento a los supervivientes en el club de una generación que lo ha ganado todo y ha reinado en el fútbol europeo y mundial.



"El fútbol es algo colectivo, siento muchas ganas de que todos nosotros como club, como el Real Madrid que ha ganado muchísimos títulos estos años, refrende el valor de haber ganado la ultima Champions con el tercer Mundial consecutivo que sería excepcional y hay que darle su justa medida", dijo.



"Sería un gran broche para todos los jugadores que han ganado cuatro Champions y que pueden ganar tres Mundiales consecutivos, algo sin precedentes. Es una hermosa oportunidad", sentenció.