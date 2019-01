Ramos se pronuncia sobre el "drama" entre Isco y Solari

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha sido condecorado en la mañana del jueves con el Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid al mejor deportista masculino de la región. Durante el acto, el futbolista ha manifestado la confianza que tiene puesta en su equipo tras la victoria obtenida en la Copa del Rey ante el Leganés (3-0) y espera que ese resultado les sirva como punto de partida hacia una dilatada racha de buenos resultados.

Como no podía ser de otra manera, el madridista tuvo que responder a algunas preguntas sobre el tema que más interés suscita actualmente dentro del vestuario: la complicada relación entre Solari e Isco. Al ser cuestionado sobre una posible "reconciliación" entre ellos, el camero respondió: "Es complicado, en el Madrid todos quieren jugar y es complicada esa toma de decisiones por parte del entrenador. Pero es el Madrid y los temas son siempre quién juega o quién no juega, si hace falta un nueve, quien está en la portería... Hay que dar alimento a la prensa y en eso estamos, para que no os aburráis".

Y es que ya ha quedado claro que el argentino no quiere a Isco dentro de la plantilla. Ante el Leganés no jugó y, en cualquier otra situación, cabría la posibilidad de que el técnico estuviera guardando sus mejores cartas de cara al duelo contra el Betis del domingo, pero esa posibilidad se devanece si se tiene en cuenta la actuación del malagueño desde la llegada del técnico al primer equipo.

En los primeros seis partidos con Solari al mando del banquillo blanco no hubo ni rastro de Isco en el once titular, del que ha formado parte tan solo en 2 partidos de los 16 disputados, así como se ha quedado fuera de la convocatoria en más de una ocasión.

El de Arroyo de la Miel ha pasado casi de ser una pieza clave en el equipo a ser un jugador totalmente prescindible para su entrenador, que no muestra la más mínima intención de hacer algo por recuperarle.