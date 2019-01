Dani Ceballos: "Los tres puntos saben a oro"

Sevilla, 13 ene (EFE).- El centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos, autor del gol que le ha dado la victoria este domingo (1-2) a su equipo en el campo del Real Betis, ha manifestado que sus "sensaciones son buenas" porque los "tres puntos" sumados "saben a oro".



"Me veía con confianza en la jugada del gol y con ganas de reivindicarme. Sergio Ramos me dijo que la tirara porque sabía que la metería. Este campo me lo ha dado todo y no esperaba este recibimiento", declaró a Movistar Partidazo Ceballos, silbado por la que fuera su afición cuando ingresó en el terreno de juego.



El jugador, no obstante, prefirió "hablar del triunfo" y mostrarse "feliz por el equipo", aunque insistió que se marcha "con un sabor agridulce por no haber" tenido "el cariño de la afición bética".