Solari confirma la presencia de Benzema y descarta la operación

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, confirmó la presencia del francés Karim Benzema frente al Sevilla y descartó que vaya a pasar por el quirófano para corregir la fractura que sufre en el dedo meñique de su mano derecha.

"Karim tiene una lesión en el dedo meñique y creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ni que esté el fin de semana ni el miércoles ni la semana que viene", aseguró desmintiendo informaciones sobre una posible operación ed Benzema el domingo tras jugar ante el Sevilla. "Estaría más contento si no le hubiesen pisado pero le veo bien, de buen humor y estamos contentos de que esté con nosotros otra vez", añadió Solari. El técnico argentino dedicó elogios a Benzema por su temporada y el compromiso que está mostrando. "Karim es nuestra referencia en ataque. Está teniendo un gran año personal y en lo deportivo, jugando muy bien. Es un jugador muy generoso con su fútbol y en entrega estamos orgullosos de que esté el fin de semana y que no se vaya más", dijo.