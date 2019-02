Solari: ´Estamos encantados con la proyección de Vinicius´

Madrid, 3 feb (EFE).- Santiago Solari, técnico del Real Madrid, destacó el gran partido del brasileño Vinicius Junior ante el Alavés, la prueba que realizó por momentos pasándole a la banda derecha y confesó que están "encantados" con su proyección.



"Ha hecho un gran partido Vinicius, ha salido ovacionado del Bernabéu. Viene respondiendo muy bien, tanto cuando es titular como cuando entra más tarde. Estamos encantados con su proyección, con lo que ha ido aprendiendo con el apoyo de los jugadores maduros que le aconsejan en partidos y entrenamientos", dijo en rueda de prensa.



El brillo de Vinicius contrastó con la imagen de Gareth Bale, al que Solari tuvo que cambiar de banda para que participase en el partido.



"Era difícil porque el Alavés defiende muy bien y ha sido muy profesional. Nos ha exigido, había poco espacio, intentamos cambiar para ver a Vinicius en la derecha y Gareth se sintió mejor en la izquierda en la segunda parte. Ahí se sintió más cómodo", opinó.



En plena racha de buenos resultados, Solari dejó claro que solo piensa en ir partido a partido sin mirar los encuentros decisivos que le llegan ante Barcelona y Atlético de Madrid.



"Vamos a pelear por todo hasta el final, significará que hemos llegado con oportunidad de ganar hasta el último momento. Hoy se ha visto el hambre que teníamos por recortar puntos y lo hemos conseguido", dijo.



"El Real Madrid no se rinde nunca y hoy demostramos hambre de recortar puntos. Siempre salimos a ganar el siguiente partido, más allá de las matemáticas. Todos los tramos de la temporada son decisivos, cuando va avanzando el decisivo es el siguiente y lo tomamos con naturalidad y experiencia de tantos años de competición", añadió.



El Barcelona llegará al primer capítulo de la semifinal de Copa del Rey con un día más de descanso que el Real Madrid. No lo lamentó Solari. "El calendario no lo armamos nosotros, no tenemos que pensar en ello, solo en prepararnos lo mejor posible".