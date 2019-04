El Real Madrid vuelve 3 años después a jugar un lunes, no pierde desde 2010

El Real Madrid vuelve en esta trigésima segunda jornada de liga a jugar un lunes, algo que no ocurría desde la temporada 2014-15, cuando el equipo blanco debutó en Liga ante el Córdoba. No pierde cuando juega ese día desde el 5-0 contra el Barça de 2010.

Los partidos de los lunes terminan esta temporada, ya que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol(RFEF), Luis Rubiales, ha anunciado que la próxima campaña no habrá encuentros ese día. No es habitual que los "grandes" jueguen los lunes, pero la situación actual del Real Madrid, sin opciones en la liga, ha trasladado su partido contra el Leganés en Butarque al primer día de la semana, algo que no le ocurría al conjunto blanco desde la primera jornada de la liga 2014-15.

El Real Madrid ha jugado en lunes en diecinueve ocasiones con un balance de doce victorias, cuatro empates y tres derrotas, lo que supone un 63% de triunfos. La última de estas derrotas se produjo cuando el equipo entonces dirigido por José Mourinho encajó un doloroso 5-0 contra el FC Barcelona en el Camp Nou en la temporada 2010-11.



Tras este partido, el Real Madrid jugó cinco encuentros más el lunes, uno más en la 2010-11, otro en la 2012-13, dos en la 2013-14 y el ya mencionado de la 2014-15 y todos ellos se cerraron con victoria para los blancos. En cuanto a las temporadas anteriores, el Real Madrid jugó en la temporada 1996-97 seis partidos el lunes, que se saldaron con tres victorias y tres empates; en la 1997-98 jugó cuatro, con un triunfo, un empate y dos derrotas, jugó uno en la 98-99, que se cerró con una victoria y otro en la campaña 1999-00, que también ganó.

Por su parte, el Leganés ha jugado los lunes los tres años consecutivos que lleva en Primera, con un total de ocho partidos que arrojan un balance de cinco victorias, ningún empate y tres derrotas, lo que supone un porcentaje de triunfos del 62,5%. En su primera temporada en la máxima categoría, la 2016-17, el Leganés jugó tres veces en lunes con pleno de victorias, en la 2017-18 el pleno fue de derrotas en los dos encuentros que el conjunto pepinero disputó el lunes y en la campaña actual el Leganés ha sumado una derrota y dos victorias en sus tres partidos del lunes.