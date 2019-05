Mariano: "Puede ser que me hayan faltado oportunidades"

Madrid, 5 may (EFE).- Mariano Díaz, delantero hispano-dominicano del Real Madrid, lamentó la falta de "oportunidades" esta temporada, tras marcar un doblete al Villarreal y confirmar que su único deseo es seguir en el conjunto madridista la próxima temporada.



"Puede ser que me hayan faltado oportunidades, pero lo que tengo que hacer es trabajar cada día a tope. Estoy muy contento por los goles, por ganar y el gran partido del equipo", aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.



El delantero tiene claro sus deseos para la próxima temporada pese a tener menos minutos de los esperados entre las lesiones y la falta de confianza de Julen Lopetegui y Santiago Solari durante la campaña.



"Yo quiero seguir en el Real Madrid porque es el equipo de mi vida y espero tener las máximas oportunidades que pueda. Voy a seguir trabajando para ello", dijo antes de confirmar que aún no ha hablado con Zinedine Zidane ni el club sobre su futuro. "No he hablado aún con nadie, me centro en trabajar cada día para dar el máximo".



Mariano no quiso mojarse en la ausencia del galés Gareth Bale ante el Villarreal por decisión técnica de Zidane: "En eso decide el técnico y Gareth es un magnífico jugador como vemos todos". Y terminó haciendo un balance optando por el optimismo de cara al futuro.



"Ha sido una temporada dura para todos este año, esperemos volver el año que viene con más ganas que nunca para hacer un buen papel y ganar títulos", sentenció antes de desear que el Barcelona no gane la Liga de Campeones. "Como madridista si no la ganamos nosotros mejor que no la gane el Barcelona".