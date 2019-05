Zidane: "No he pedido al club que Luca sea el segundo portero"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, desmintió que haya pedido al club "que Luca sea el segundo portero" la próxima temporada y aseguró que "no es justo" la situación que vive el portero canterano por ser su hijo.

"Todos estamos jugando a un juego y hay que aceptar lo que se comenta, pero no es justo. No porque sea mi hijo, sino porque es un jugador que ha crecido aquí, lleva quince años jugando en el Real Madrid y demostrando que es un guardameta de alto nivel", defendió en la última pregunta de su comparecencia cuando fue preguntado por Luca por un medio francés.

Zidane admitió que el futuro de Luca está por decidir y no se hará hasta final de temporada. Depende de la decisión del costarricense de Keylor Navas, con contrato en vigor, de abandonar el club o seguir en un papel secundario el próximo curso.

"La gente puede opinar pero es injusto. La temporada que viene las cosas estarán claras también para Luca. Yo no he pedido al club que sea el número dos el año que viene, son cosas que se decidirán a final de temporada y las cosas estarán claras para él como jugador de la plantilla, no solo porque sea mi hijo que es algo que provoca que la gente hable", sentenció.