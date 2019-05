Florentino Pérez: ''Tengo mucho interés en que Hazard venga''

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha confesado que ''tenía la ilusión de que Hazard venga'' este verano y que llevan varios años intentando su contratación para el club blanco. También se ha pronunciado respecto a la petición de salida de Ramos a China gratis, a lo que el club madridista se negó rotundamente.

El presidente del club merengue acudió a El Transistor para hablar de la actualidad del Real Madrid. Preguntado ante la situación del jugador belga, Florentino no ha escondido su interés por contar con sus servicios. ''Tengo la ilusión de que venga Hazard este verano al Madrid. Hay un trabajo de fondo. Pero me voy a mojar: tengo mucho interés en que venga Hazard, es uno de los grandes que quedan en el mundo del fútbol. Llevamos muchos años intentando que Hazard sea jugador del Madrid, pero todavía no lo hemos conseguido'' declaró el máximo mandatario madridista. Sin embargo, tuvo más cuidado a la hora de hablar de otros jugadores como Mbappé o Neymar. ''No quiero entrar en el terreno de Mbappé, no voy a hablar de ningún jugador'' sentenció el mandamás blanco.

En el capítulo de salidas, lo más destacado giró en torno a Ramos, quien ha pedido la carta de libertad para irse a jugar a China. Florentino Pérez aseguró que le ''llegó que tenía una oferta muy buena de China y que por las normas chinas no podían pagar traspaso'' por lo que el capitán madridista solicitó salir gratis, a lo que Florentino se negó esgrimiendo que ''el Real Madrid no podía dejar marchar a su capitán gratis'' porque eso crearía ''un precedente terrible''. El presidente no cree que Ramos quiera forzar su salida por una cuestión económica pues confirmó que es el jugador con más salario de la plantilla. Además Pérez ha señalado que ''no ha recibido ninguna oferta por ningún jugador'', refiriéndose a Bale y a Asensio.