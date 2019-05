Ramos: "Hazard es un jugadorazo de nivel top"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, aseguró este jueves que el belga Eden Hazard "es aun jugadorazo de nivel top", y aprobó su llegada al club blanco al afirmar que "vendría muy bien" a su equipo, en un nuevo proyecto que tiene "una pinta muy ilusionante".



"Hazard es un jugadorazo de nivel top que vendría muy bien al Real Madrid. Ojalá venga un jugador como él porque puede dar mucho al equipo", respondió Ramos cuando fue preguntado por la inminente llegada del centrocampista belga.



El capitán madridista va conociendo detalles del nuevo proyecto que está trabajando la directiva, pero quiso dejar claro que él no opina de ninguno de los nombres con los que se está negociando.



"Tiene una pinta muy ilusionante, ya os iréis enterando de quien viene y quien no, para que volvamos a recuperar ese hambre y esa ilusión por ganar. Todos queremos ver un Real Madrid campeón el año que viene", expuso.



"El presidente no necesita consejos de un jugador. A veces se me pregunta, pero no depende de mi que se fiche a Hazard o no. Son decisiones que corresponden a otros pero ya son muchos años que se me atribuyen cosas que no son. Yo no ficho, no pongo horarios de entrenamientos ni a entrenadores. Soy el capitán y estoy en mi sitio", añadió.