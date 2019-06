Ceballos niega "rotundamente" las declaraciones que le atribuyen

Dani Ceballos dice no haber tenido discusión alguna con su actual entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane. Según publicaban ayer diferentes medios, el utrerano al acabar la temporada y tras explicarle el técnico francés que no cuenta con él de cara a la próxima campaña, habría respondido que: "No hay problema míster. Yo tampoco quería seguir trabajando con usted".

El utrerano salió al paso inmediatamente para acallar estas acusaciones en su cuenta oficial de Twitter en la que publicaba lo siguiente: " Quiero manifestar, ante las informaciones que se han publicado hoy en algunos medios de comunicación que prefiero no mencionar, que en ningún momento se ha hecho pública ninguna conversación mía privada con alguna persona del cuerpo técnico del Real Madrid".

Antes de añadir que: "Asimismo, NIEGO ROTUNDAMENTE las declaraciones que se me atribuyen al respecto en este asunto. Por último, creo que es muy poco profesional y que está fuera de lugar la publicación de este tipo noticias falsas, más aún cuando estamos trabajando y peleando por un torneo internacional tan importante como es la Eurocopa Sub21 con la Selección Española".

Lo que parece claro es que el exbético no cuenta para los planes de Zidane para el próximo curso y que el futbolista está en el mercado. En los últimos días se ha vinculado al medio sevillano con diferentes clubes, entre los que estaría, sorprendentemente, el Sevilla FC. Tras la llegada de Julen Lopetegui al banquillo del Sánchez Pizjuán aumentarían las opciones para que Ceballos recalara en Eduardo Dato.

El centrocampista del Real Madrid se encuentra en Italia disputando el Europeo sub21 con la selección española, campeonato en el que 'La Rojita' se postula como una de las favoritas para alzarse con el título. No obstante, cayó estrepitosamente en su debut ante la propia anfitriona que se impuso a España por tres goles a uno. El único gol anotado por el combinado nacional fue obra del propio Ceballos, en una muestra de la calidad que le atesora.

Calidad que no conviene que muestre a algunos de los equipos interesados en él, como el propio Sevilla, ya que el Real Madrid inflaría su precio de salida y haría de su llegada algo totalmente inviable.