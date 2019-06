Kroos: "Fichar por el Real Madrid es lo mejor que hubiera podido pasarme"

El internacional alemán, Toni Kroos, dijo que su fichaje por el Real Madrid ha sido lo mejor que hubiera podido pasarle en su carrera, y que en el club blanco ha logrado un reconocimiento que nunca hubiera tenido en el Bayern Múnich.



"Lo mejor que podía pasarme era fichar por el Real Madrid. Como único alemán en el Madrid he tenido otro reconocimiento que como uno de ocho internacionales alemanes en el Bayern", dijo Kroos, en una entrevista que publica hoy la revista "Sport Bild".



"Muchos de mis críticos pensaban que no triunfaría en el Madrid, pero al menos me observaron. Creo que he logrado que mucha gente cambiase de opinión, en el Bayern eso no hubiera sido posible. Aunque hubiéramos ganado la Liga de Campeones la gente sólo hubiera dicho que Kroos era también parte del equipo", agregó.



Kroos, por otra parte, se plantea terminar su carrera cuando finalice su actual contrato con el Real Madrid en 2023.



"La fecha del fin del contrato la elegí conscientemente, pues pensé que los 33 años son una buena edad para retirarse. Pero tengo también la posibilidad de hacer otra cosa", señaló.



Lo que Kroos descarta desde ya es jugar algún día en destinos exóticos como EEUU, China o Qatar.



En la entrevista, Kroos también se refirió a la marcha de Cristiano Ronaldo, y dijo que, aunque es claro que dejó un vacío, defendió su marcha como una buena solución para todos los implicados.



"él quería probar otra cosa y el Madrid ganó dinero. Hay que mirar adelante", dijo.



Con respecto a los nuevos fichajes del Real Madrid, Kroos se refirió concretamente a Eden Hazard, de quien dijo que puede ser una figura central, y a Luka Jovic, sobre quien advirtió que, aunque sus números lo avalan, una cosa es jugar en el Eintracht Fráncfort y otra en el Real Madrid.



"Hazard puede ser en los próximos años una figura central en el Real Madrid. Se lo deseo a él y nos lo deseo a nosotros", dijo Kroos que, sin embargo, advirtió que los éxitos del equipo blanco se han basado siempre en el buen funcionamiento colectivo", comentó sobre el belga.



Sobre Jovic admitió no haber seguido al Eintracht, pero se remitió a sus números.



"Pese a ellos Madrid no es Fráncfort. Pero si el club lo fichó es porque puede hacernos más fuertes", dijo.



Kroos también elogió a Zinedine Zidane, de quien dijo que ya sólo con su personalidad y con el aura que le da su pasado tiene una gran influencia.



"Con el tienes fe en poder ganar siempre todos los títulos en juego", apuntó.