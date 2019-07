Director Patrocinios del Real Madrid no planea cambiar el nombre al Bernabéu

Director Patrocinios del Real Madrid no planea cambiar el nombre al Bernabéu Real Madrid

El director de Patrocinios del Real Madrid, David Hopkinson, aseguró este miércoles que el conjunto blanco "no está trabajando ahora mismo" en añadir el nombre de un patrocinador al estadio Santiago Bernabéu, ya que tienen "oportunidades de ingresos" que no requieren ese cambio.

"Creo que todo es posible, pero no estamos trabajando en eso ahora mismo. Mi punto de vista personal es que tenemos una gran cantidad de oportunidades de ingresos que no requieren cambiar el nombre del estadio. No estoy seguro de que poner un nombre comercial sea una buena idea, de hecho, puede ser una medida equivocada", aseguró Hopkinson en una entrevista al portal web del foro de industria futbolística 'World Football Summit'.

Para Hopkinson, ejecutivo canadiense llegado al Real Madrid hace un año para dirigir la estrategia de patrocinios del club blanco, hay "determinados estadios en el mundo tan icónicos", como el Bernabéu, el Old Trafford de Manchester o el Madison Square Garden de Nueva York, que "no se beneficiarían de un nombre comercial".

El estadio madridista comienza este verano unas obras de remodelación que costarán 575 millones y durarán hasta agosto de 2022, una "gran transformación" que según Hopkinson no es "solo una renovación" sino "una verdadera modernización" del estadio.

"Cuando pensamos en clubes icónicos en el mundo, uno piensa rápido en sus estadios, sus casas. Esta es la oportunidad para cambiar cómo nos ve el mundo en muchas formas, para mostrar lo que somos, un club con una tradición profunda y una fundación robusta, pero también dispuesto a mirar al futuro", explicó.

Preguntado por el futuro equipo femenino de fútbol del Real Madrid, para lo cual la entidad blanca ha establecido un acuerdo con el Club Deportivo Tacón para absorberlo a partir del 1 de julio de 2020, Hopkinson dijo estar "entusiasmado".

"Para mí, esto expresa los valores del club, la inclusión importa. Es una manera de realmente demostrar nuestro compromiso con la inclusión y la igualdad, con los valores. Estoy ansioso por verles jugar bajo nuestro escudo. Hemos hablado con muchos socios y todos están entusiasmados y diciéndonos que necesitaban que lo hiciéramos", consideró.