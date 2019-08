De Jong no quiere a Van de Beek en España

Frenkie de Jong ha admitido que preferiría que su compatriota y excompañero en el Ajax de Ámsterdam Donny van de Beek no fichase por el Real Madrid, aunque si finalmente se concreta el traspaso estará "feliz" por él porque "se lo merece" y tiene "capacidad para jugar a ese nivel".

"Preferiría que se quedara en el Ajax porque no le tendría como rival y el Ajax se mantendría fuerte. Pero, por supuesto, si todo se cierra y se muda a Madrid, estaré feliz por él. Creo que se lo merece, es un gran jugador", explicó De Jong en una entrevista a ESPN.

De Jong y Van de Beek jugaron juntos en el Ajax la temporada pasada, en la que el equipo holandés ganó la Liga y la Copa y llegó a semifinales de la Liga de Campeones; tras eliminar al Real Madrid y a la Juventus, cayó con el subcampeón Tottenham en la penúltima ronda del torneo continental.

Además, el barcelonista considera que su compatriota tiene calidad suficiente para firmar por el conjunto blanco, donde tendría que ganarse un puesto ante Luka Modric, Toni Kroos o Casemiro. "Estoy bastante seguro de que tiene habilidades suficientes. Creo que lo demostró la temporada pasada en la Liga de Campeones, especialmente en las eliminatorias. Creo que ha demostrado al mundo y a todos en Europa que tiene la capacidad de jugar a ese nivel", apuntó.

De Jong fue el primer jugador del Ajax en abandonar el club este verano, justo antes de que el defensa Matthijs de Ligt firmase por la Juventus. "Estoy realmente orgulloso de la temporada que hicimos y de ver a los chicos haciendo grandes cambios, creo que todos se lo merecen", aseguró.

"Me siento un poco triste, no es que me arrepienta, porque estoy realmente orgulloso y feliz de estar en Barcelona, pero es un poco triste que el equipo se esté separando", reconoció. "Pero ya se sabe que estas cosas suceden cuando tienes una temporada como esa en un club como el Ajax. Así son las cosas", expresó.

En este sentido, De Jong afirmó que para que el Ajax no tenga que desprenderse de sus principales figuras "la competición necesita crecer mucho". "La Eredivisie es, para mí, una gran competición para jugar y fue una gran etapa, pero hoy en día no se puede comparar con LaLiga, la Premier League y todas esas competiciones", concluyó.