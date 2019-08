Minutos y sensaciones en la pretemporada de la plantilla del Real Madrid

El brasileño Marcelo, con 470 minutos, ha sido el futbolista con más protagonismo para Zinedine Zidane en la irregular pretemporada del Real Madrid, en la que los 102 minutos disputados por Gareth Bale y la ausencia de oportunidades para James Rodríguez son mensajes para que busquen una salida inmediata.



- Thibaut Courtois (315 minutos)

Es el portero de Zidane que no quiere debate en la portería. Se alimentó tras la falta de una salida para Keylor Navas y por la lesión de tobillo de Courtois que provocó su ausencia en dos partidos de pretemporada, ante Tottenham y Fenerbahçe. Nada más recuperarse disputó los dos últimos test al completo en un mensaje del técnico madridista sobre quien es el elegido para disputar LaLiga Santander. En su segunda temporada de blanco debe mejorar sus prestaciones tras una pretemporada en la que acabó brillando en el Olímpico de Roma y en la que la falta de estabilidad defensiva le costó numerosos goles.



- Keylor Navas (270 minutos)

Zidane le invitó a buscar una salida y la falta de ofertas que llegasen a su sueldo actual provocó que el costarricense cerrase la puerta a su adiós al Real Madrid. Al final acaba la pretemporada con casi los mimos minutos que su 'rival' por la titularidad, aprovechando sus dos ausencias por lesión para dejar un recital de paradas y prometer lucha por el puesto toda la temporada. La falta de minutos ante Red Bull Salzburgo y Roma son un mensaje de Zidane sobre la temporada que le espera.



- Andriy Lunin (45 minutos)

El cambio de rumbo en la situación de Keylor Navas y su decisión de quedarse en el Real Madrid provocó que las apariciones de Lunin se rebajasen y solamente haya disputado 45 minutos en los siete partidos disputados, ante el Fenerbahçe y encajando un gol. El club baraja la opción de que salga cedido una temporada más para que prosiga con su crecimiento.



- Dani Carvajal (356 minutos)

Titular en el lateral derecho es el tercer defensa con más participación en la pretemporada madridista. Participó en los siete encuentros y solo fue suplente en dos (Atlético de Madrid y Fenerbahçe). Con su entrega y casta habitual en los dos últimos partidos intentó adaptarse a un nuevo sistema de Zidane, jugando de carrilero pero más instalado en la zona del extremo que en el lateral. Sin referencia por delante se le vio más incómodo ante el Red Bull Salzburgo que en Roma, donde dejó buenas incorporaciones ofensivas con centros.



- Álvaro Odriozola (203 minutos)

Recuperado de la lesión que le impidió acabar la pasada temporada, mostró desde el inicio su trabajo en verano previo a la pretemporada para exhibir un buen físico. Entró siempre por Carvajal, manteniendo buen nivel en el lateral derecho en las segundas partes y fue titular en dos ocasiones que marcaron a todos los defensas, en los siete goles recibidos frente al Atlético y los tres del Fenerbahçe.



Sergio Ramos (350 minutos)

El capitán madridista sigue siendo el referente de la defensa de Zidane, bien sea como central izquierdo en la línea de cuatro o referente en el centro de los tres centrales en el 3-5-2. Ha medido esfuerzos y no ha forzado a la mínima molestia consciente de que espera un año largo, cargado de partidos y que finaliza con la Eurocopa. No jugó ante Fenerbahçe ni forzó en Roma por unas ligeras molestias tras un golpe sufrido en Austria que no le impedirá perderse el estreno liguero de Balaídos.



- Raphael Varane (409 minutos)

Ha sido el defensa con más participación, respondiendo ante la llegada de competencia en su zona y con la plena confianza de Zidane. Se ausentó del sonrojo en el 7-3 del Atlético de Madrid y se le vio más cómodo en el sistema con tres centrales cuando estuvo Sergio Ramos que cuando tuvo que llevar la voz de mando en una primera parte repleta de problemas defensivos en el Olímpico de Roma. Disputó los dos últimos partidos al completo en un gesto claro de Zidane dejando ver que será titular de inicio en la temporada.



- Militao (135 minutos)

Condicionado por la Copa América y su incorporación más tarde en la pretemporada, dejó buenas sensaciones en sus primeros minutos ante el Red Bull Salzburgo y empeoraron ante el Roma. Se ha adaptado con rapidez a su nuevo equipo, ha mostrado que es rápido, de gran zancada en sus carreras y peligroso en el juego aéreo en fase ofensiva. Partirá como suplente de Varane pero tiene condiciones para hacerse un hueco en el once.



- Nacho Fernández (349 minutos)

Para pasar a ser el cuarto central para Zidane ha tenido muchos minutos en pretemporada. Sin embargo ha extendido la imagen falto de confianza que le acompañó el pasado curso en defensa. Tuvo ante sí la posibilidad de marcharse del Real Madrid y declinó una aventura lejos de España para encarar un curso con un reto mayor y más competencia por minutos. Sorprendentemente es el segundo máximo goleador de los partidos de preparación con dos tantos.



- Marcelo (470 minutos)

De la peor temporada en su larga carrera en el Real Madrid ha pasado a regresar de vacaciones más fino que nunca y ser el jugador con más minutos. Lo provocó la lesión de Mendy. En sus participaciones extiende las dudas defensivas del pasado curso pero se le ve revitalizado, con un mejor físico, en sus incorporaciones al ataque. Lo confirmó marcando un gran gol en Roma. Dejó buenas asociaciones con Hazard cuando el belga cayó a banda izquierda.



- Ferland Mendy (90 minutos)

Una rotura muscular en el recto anterior del muslo derecho le cortó el período de adaptación a su nuevo equipo para dejarlo un mes fuera de los terrenos de juego. En los dos primeros partidos de pretemporada mostró sus cualidades con su despliegue físico y potencia en el lateral izquierdo.



- Casemiro (107 minutos)

El Real Madrid añoró su figura durante su ausencia. Le faltó equilibrio sin Casemiro que estuvo listo para jugar los dos últimos partidos de pretemporada después de haberse proclamado campeón de la Copa América con Brasil e incorporarse más tarde. Demuestra que es un futbolista clave en el esquema de Zidane. Marcó un gol en Roma y dejó incorporaciones al ataque con disparos peligrosos en sus dos apariciones.



- Fede Valverde (143 minutos)

Debe ser el sustituto de Casemiro con el difícil objetivo de que las ausencias del brasileño no se noten cuando se produzcan. Llegó más tarde tras participar con Uruguay en la Copa América y ha contado para Zidane desde que estuvo en condiciones para jugar. Sin Marcos Llorente en la plantilla y ante la dificultad del fichaje de Paul Pogba sale reforzado de pretemporada.



- Toni Kroos (453 minutos)

El centrocampista con más minutos en pretemporada y el segundo de la plantilla tras Marcelo. De momento intocable para Zidane aunque su rendimiento no mejoró respecto a lo mostrado el pasado curso. Tuvo que cubrir la ausencia de un medio centro defensivo en los primeros partidos en una demarcación en la que está menos cómodo.



- Luka Modric (357 minutos)

A diferencia de la pasada temporada, cuando le condicionó el Mundial histórico de Croacia, pudo comenzar la pretemporada desde el primer día y realizar una buena preparación. Se perdió por molestias dos amistosos pero está listo para comenzar la temporada. En ningún momento pensó en abandonar el Real Madrid pese a que los rumores han acompañado mientras se negociaba por Pogba.



- Marco Asensio (64 minutos)

Su lesión es la peor noticia de la pretemporada madridista. Ante el Arsenal sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda que le mantendrá entre seis y ocho meses fuera de los terrenos de juego, prácticamente todo el curso. Sabía que estaba ante una campaña clave, en la que debía dar el salto y mostrar la regularidad que no tuvo la pasada y había comenzado marcando y pidiendo protagonismo.



- Isco Alarcón (328 minutos)

Se habló mucho sobre su futuro pero Isco, que inició más tarde la pretemporada en Estados Unidos por el nacimiento de su segundo hijo, no ha dudado en ningún momento en su continuidad en el Real Madrid. Preparado para luchar por minutos y borrar de la memoria la peor temporada de su carrera, está en el proceso de reencontrar su mejor versión y le está costando. Impreciso con el balón no ha conectado con un jugador de su calidad técnica como Hazard como se podía esperar.



Lucas Vázquez (259 minutos)

Era otro de esos jugadores que parecía protagonizar un fin de ciclo en el Real Madrid pero que ha desechado salir y siente la confianza de Zidane. Su pretemporada ha sido tan irregular como la del equipo. Fue titular ante Arsenal y Tottenham. Asume su rol y promete lucha por minutos consciente de que el técnico francés realizará numerosas rotaciones este curso.



- Eden Hazard (408 minutos)

Salvo en Austria ante el Red Bull Salzburgo, cuando firmó su primer gol con el Real Madrid y mostró una esperanzadora conexión con Benzema, no se ha visto al jugador que es. Detalles de calidad en cada partido pero no el liderazgo esperado. Va encajando en su nuevo equipo, apareciendo con libertad de movimiento como segunda punta o jugando pegado a banda izquierda.



- Vinicius (262 minutos)

La estrella del brasileño, que representó la ilusión a la que se agarró gran parte del madridismo el pasado curso, parece haberse apagado con Zidane. No ha vuelto a ser el que era en cuanto a descaro, pedir siempre el balón y encarar rivales y ha extendido su precipitación en la definición. Ningún gol en una tarea pendiente que empieza a ser una losa. Ha pasado a jugar en la banda derecha y está adaptándose.



- Kubo (103 minutos)

Es una de las mejores noticias de la pretemporada madridista, la imagen dejada por un chico de 18 años al que le sobra descaro y calidad. Sorprendió a todos sus compañeros en entrenamientos y lo extendió cuando recibió minutos de Zidane. El Real Madrid estudia una cesión o que se foguee en el Castilla con entrenamientos con el primer equipo.



- Rodrygo (183 minutos)

Confirmó en sus apariciones que el Real Madrid ha firmado un talento brasileño que puede tener un gran futuro. De momento seguirá el proceso de Vinicius, iniciarse en el Castilla con las puertas abiertas del primer equipo, con el que firmó un buen gol de falta al Bayern Múnich y mostró buenas cualidades.



- Gareth Bale (102 minutos)

Protagonista de un culebrón sin final, ha pasado de estar fuera de las convocatorias a jugar algunos minutos en segundas partes. Primero fue el mercado chino y posteriormente el inglés pero no llegó ninguna oferta por el traspaso al Real Madrid. Escuchó a su técnico pedir su marcha inmediata en público y, en esa perdida de prestigio, el galés mantiene la calma y actúa como si nada estuviese pasando. Ante el Roma mostró que tiene mucho que aportar si se queda pero no ha tenido ninguna titularidad y hasta el 31 de agosto que se cierra el mercado, no va a contar para Zidane.



- Mariano Díaz (41 minutos)

Tiene las puertas cerradas a su continuidad y Zidane espera que se produzca su marcha cuanto antes. Solo le concedió 41 minutos de 630 posibles y Mariano los aprovechó para hacer lo que sabe, marcar un gol al Fenerbahçe. Busca destino y el regreso al fútbol francés parece la opción más viable.



- Karim Benzema (428 minutos)

Se mantiene de dulce como la pasada temporada y ha sido el mejor jugador de la irregular pretemporada del Real Madrid. Cuatro goles en siete partidos, un triplete en uno de ellos, buenas conexiones con Hazard y una lectura del fútbol que justifican que sea intocable para Zidane. La llegada de Jovic le permite en algunos momentos compartir delantera y jugar más cómodo a sus espaldas, librándose de los marcajes de centrales rivales entre líneas.



- Luka Jovic (162 minutos)

No ha marcado y ya expresa cierta ansiedad, como mostró en el Olímpico de Roma tras disponer de dos claras ocasiones. Una lesión de tobillo perjudicó su adaptación pero en sus apariciones mostró que el Real Madrid ha firmado un delantero centro referencia, siempre listo para el remate y que muestra potencia en carrera ante rivales gracias a su fortaleza.