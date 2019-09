¿Podrá Zidane resurgir de sus 'nuevas' cenizas?

Justo en el momento en el que se anunció oficialmente la arriesgada decisión de Zinedine Zidane de regresar al Real Madrid tras su renuncia al cargo de entrenador tras la temporada 2017-2018, la gran mayoría de aficionados merengues se mostraban esperanzados con la llegada de un hombre que representa éxitos y triunfos en estos últimos años de historia para el club.

Sin embargo, tras su no muy buen andar durante los últimos partidos de la temporada pasada, la pésima pretemporada, los problemas de lesiones que han afectado a más de 8 jugadores del equipo y el pobre rendimiento mostrado en los últimos partidos, la fe en el arquitecto de las tres Champions seguidas cae en picado.

Tras la estrepitosa debacle merengue en el Parque de los Príncipes, firmando una actuación en la que no le pudieron patear ni una sola vez a puerta a su exguardameta Keylor Navas, el crédito de Zidane parece cada vez más limitado, pues el equipo no encuentra respuestas en juego, ni en nombres.



No es la primera vez que Zidane atraviesa una situación similar

No obstante, es justo destacar que estar inmerso en una situación complicada no es algo inédito para Zidane durante su estancia en el banquillo del club de Chamartín, pues el dirigente ha sido golpeado por duras críticas en diversas ocasiones, saliendo ileso de ellas, apoyándose en los resultados obtenidos por sus pupilos.

Concretamente, durante el mes de diciembre de la temporada 2017-2018, el Real Madrid no atravesaba una situación muy prometedora en la liga, así como tampoco partía como favorito frente al PSG, tras haberse clasificado como segundo de su grupo por detrás del Borussia Dortmund.

El equipo, en ese entonces, carecía de juego ofensivo y contundencia de cara a puerta, siendo este uno de los pasajes más grises de Cristiano Ronaldo en la casa blanca, con una sequía goleadora que afectó a su equipo durante el primer tramo de la temporada, tras su larga sanción en liga a causa del incidente ocurrido con el árbitro del partido de ida de la Supercopa de España.

Como todos ya sabemos, el Real Madrid de dicha temporada logró resurgir de sus propias cenizas mejorando considerablemente su funcionamiento como equipo, especialmente en la Champions, torneo en el que derrotaron a rivales de la talla del PSG, Juventus y Bayern Munich antes de derrotar al Liverpool en la final.



Nuevo reto para Zidane y sus mismos jugadores

La parte troncal de la plantilla del equipo, con excepción de la salida de Cristiano Ronaldo, es la misma que consiguió levantar tres Champions seguidas, por lo que el potencial de estos jugadores ha sido más que demostrado en todos los niveles.

Sin embargo, la carencia de volumen de juego, la descoordinación a la hora de presionar la salida del rival y el desorden defensivo hacen que este Real Madrid de hoy se muestre irreconocible y muy inferior a un PSG sin sus estrellas, por lo que la fiabilidad del equipo en sitios como casino en línea NJ ha decaído considerablemente en los últimos partidos.

En este sentido, Zidane ha considerado que la principal causa de varios de sus reveses en la temporada ha sido la falta de intensidad por parte de sus jugadores, o la merma de la misma con el paso de minutos en el partido. Tal fallo ha sido evidente en el partido contra el Valladolid, y lo mostrado ante el PSG deja de manifiesto que al equipo le hace falta mucho más que correr unos kilómetros más detrás de la pelota.

Las claves para levantar el rendimiento del equipo pasarán por afianzar el entendimiento de los jugadores con respecto al planteo táctico, la generación de automatismos necesarios para mantener un orden defensivo y la potenciación de sus individualidades, hechos que se dicen muy rápido pero que llevan mucho tiempo de trabajo, que es precisamente algo que no sobra en la casa blanca.



Con todo en contra ya lo hizo una vez, ¿podrá repetirlo?

Basta con hacer memoria y revisar los reportajes y opiniones de la prensa en los últimos meses de 2017 para constatar el poco apoyo que recibía Zidane en aquel entonces y, con toda la marea a contracorriente, el '10' francés sacó a flote su barco y lo llevó directo a la tierra prometida.

Actualmente, tiene a la base de jugadores que llevaron al club a una época gloriosa, la única diferencia es precisamente esa, el lastre de las tres Champions obtenidas, situación que no debe hacer mella en la motivación del equipo si el míster quiere resurgir nuevamente de sus propias cenizas.