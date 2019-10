"¿Ramos abanderado? ¿De los calzoncillos, no?"

Sergio Ramos ha sido noticia estos días por su deseo de jugar los Juegos Olímpicos de Tokio, una cita en la que el canterano del Sevilla, jugador con más partidos de la selección española, quiere ampliar su gran palmarés. El propio Ramos reconoció tras el partido ante Noruega que le gustaría ir, aunque ayer su hermano y representante, René Ramos, fue cauto con respecto a esta posibilidad.

"Yo veo a Sergio, por su forma de ser y por su ambición, estirando el chicle al máximo posible. ¿Hablar de los Juego Olímpicos? Bueno, es una proeza importante pero queda mucho. Nunca hemos hablado de la opción de ir a los Juegos Olímpicos, lo juro. Cuando vuelva de la concentración hablaré con él. Si todo saliera bien durante el año, con la ambición que tiene... ¿quién no querría jugar unos Juegos?", dijo en conversación con la SER.

Incluso le preguntaron si sería el abanderado de España: "¿Sergio abanderado? ¿Abanderado de los calzoncillos, no? No hemos hablado ni de los Juegos y de ser abanderado menos... a día de hoy, a día de hoy".

Para ir a los Juegos Olímpicos necesitaría el permiso del Real Madrid, algo complicado pues LaLiga comienza apenas unos días después de los Juegos. "Si al Madrid le hiciera gracia o no sería algo que le tendrías que preguntar a ellos. Hay poco tiempo real entre la Eurocopa y los Juegos", señaló René, quien adelantó que podría haber una segunda parte del documental de Ramos: "Puede haber segunda parte del documental de Sergio Ramos con Amazon, no me tires de la lengua".

De lo que no han hablado aún con el Real Madrid es de una extensión de su contrato. "¿Renovación con el Real Madrid? Ni por parte del club ni por nuestra parte hemos planteado hablar", indicó René, que en Cope explicó que espera que su carrera acabe en el Real Madrid. "Si el club y Sergio ven oportuno retirarse en el Real Madrid, así será. Ahora mismo, es la voluntad de ambas partes". "Aquí en Madrid se vive muy bien, China está súper lejos", dijo sobre la propuesta que recibió el pasado verano.