Marcelo: "El compromiso siempre está; el escudo está por encima de todo"

Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid, defendió tras el triunfo en el Ali Sami Yen ante el Galatasaray (0-1) que "el compromiso" siempre está presente en cada partido que disputan porque "el escudo está por encima de todo".

"Todos los partidos tenemos que dar el máximo para poder ganar. Hoy teníamos que ganar sí o sí, ha sido muy difícil y hemos conseguido una victoria muy importante", dijo en Movistar. "Siempre damos el máximo, el compromiso siempre está porque el escudo del Real Madrid está por encima de todo y lo damos todo en cada partido. Hoy nos hemos sacrificado en un partido muy difícil y hemos tenido que doblar la intensidad", añadió.

Solamente lamentó Marcelo la falta de acierto en el remate para haber sentenciado el partido. "Hemos intentado muchas veces meter goles, hemos creado mucho y hemos tenido ocasiones pero hemos metido solo uno. Sirvió para llevarnos los tres puntos. Hemos estado bien pero no hemos tenido suerte para hacer más goles". Terminó celebrando la reacción por los aficionados tras el mal resultado de Mallorca en Liga. "Por nosotros mismos, por el madridismo, tenemos que mejorar está claro, pero poco a poco vamos cogiendo ritmo. Es una victoria importante y ahora tenemos que seguir".

Su compatriota Rodrygo disfrutó de su primera titularidad en el Real Madrid y dejó una gran actuación a sus 18 años en un estadio como el del Galatasaray. "Me he sentido muy feliz por la oportunidad y cumpliendo un sueño"

"Creo que en el Madrid todos los partidos son comprometidos y difíciles. Disfruté como me pidió Zidane. Me pidió que disfrutase jugando, que cumpliese con las labores defensivas y con el balón que jugase y disfrutase", confesó. Rodrygo reconoció que no supo hasta la charla antes de partir al estadio que iba a ser titular. "Me enteré hoy mismo en la charla, cuando dio la alineación vi que jugaba, estaba muy nervioso pero disfruté. Me sorprendió, no lo esperaba".