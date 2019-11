Valverde: "Antes del derbi estaba temblando"

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, desveló el "cosquilleo" que siente cada vez que se enfunda la camiseta blanca y desveló que antes de la disputa de su primer derbi madrileño ante el Atlético de Madrid, tras ver su nombre en el equipo titular, "estaba temblando".

"Es algo increíble jugar con 21 años en un club tan grande y con tanta historia. Estoy con muchas ganas y voy a seguir luchando para conseguir títulos. Cuando era pequeño soñé con jugar aquí y ganar la Champions. Ahora trato de aprovechar las oportunidades, escuchar los consejos de mis compañeros y disfrutar el momento?, aseguró en una entrevista a Real Madrid TV.

"Cuando me pongo la camiseta del Real Madrid siempre hay un cosquilleo en la barriga. Siempre tiene que estar, es bonito. Recuerdo una anécdota antes del derbi contra el Atlético. El entrenador había dado el once y estaba yo. Casemiro se acercó a mí y me dijo que si estaba nervioso y me miré la mano y estaba temblando?, añadió.

En un repaso de su fulgurante carrera, Valverde dejó palabras de cariño hacia Peñarol. "Lo que me hacía feliz era jugar en la calle con mis amigos. Empecé como profesional en Peñarol, desde la escuela, y lo recuerdo como algo especial. Se me ha pasado rápido. Nunca imaginé jugar en un equipo como el Real Madrid".

Su presente lo marca la mentalidad que muestra para "seguir creciendo" y preparado para "aprovechar" una oportunidad que asegura "es única" en un club como el Real Madrid. "Solo yo tengo la responsabilidad de que este sueño siga y ojalá nunca termine".

Agradeció Valverde la acogida que tuvo en un vestuario repleto de campeones de Europa. "Modric o Kroos me arroparon desde el principio y eso me halaga mucho. Hoy ya comparto bromas pero al principio les tenía mucho respeto. Los siento como hermanos mayores por cómo me aconsejan y me tratan. Son personas ejemplares y siempre les estaré agradecido".

Y mostró especial admiración por el brasileño Casemiro y Sergio Ramos. "Aprendo de todos. A Casemiro lo admiro mucho y siempre le estaré agradecido. Es como un padre para mí. Siempre destaco a Sergio por su fuerza como capitán y voz de mando, además de tener siempre una sonrisa?.

Trasladó el sentimiento uruguayo que tiene y el orgullo de representar a su país en el Real madrid. "Se ve como algo inexplicable, inalcanzable. Es muy difícil que los uruguayos lleguen a jugar aquí. Cuando juego es como si lo hicieran tres millones. Hay mucha gente que apoya al Real Madrid en Uruguay?.

Y terminó agradeciendo el trato de Zinedine Zidane. "Me ayuda a sacar lo mejor que tengo, a no esconderme, a demostrar por qué el entrenador me pone. Le agradezco por los consejos que me. Que Zidane hable bien de mi me parece estupendo", sentenció.