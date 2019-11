Marcelo: "Lo encaramos como una final"

El brasileño Marcelo aseguró que el Real Madrid encara el encuentro de Liga de Campeones ante el Galatasaray "como una final", para dar un paso al frente en su objetivo de clasificarse para octavos de final e intentar pelear con el PSG por el primer puesto de grupo. "Sabemos que va a ser un partido durísimo, tenemos que salir a ganar. Estamos con ganas de jugar en el Bernabéu, estamos motivados y nos gusta jugar este tipo de partidos", aseguró en rueda de prensa.

"Partidos así son los mejores que un jugador puede pensar en jugar, tenemos que ganar para estar arriba y pensar en pasar de fase. Lo encaramos como una final", añadió.

Marcelo alcanzará si juega ante el Galatasaray, cien partidos en competición europea con el Real Madrid, un momento que siente especial. "Es una ilusión muy grande jugar tantos partidos en el mejor club del mundo. Llevo aquí casi toda mi vida y es un orgullo, una satisfacción inmensa estar en el Real Madrid donde me han enseñado muchas cosas. Ojalá salga un gran partido". Más feliz por su nivel actual respecto a la pasada campaña, el lateral brasileño admite que no se sintió suplente igual que en el presente no se considera indiscutible.

"No lo vi como una suplencia, no jugué muchos partidos pero al final si haces las cuentas de toda la temporada jugué más que otros. Ahora me encuentro mucho mejor que la temporada pasada, he trabajado para eso. Como nunca me he visto titular no puedo verme reserva. Desde que llegué estoy para ayudar a ganar títulos y partidos, para eso no se debe pensar que eres indiscutible si no uno más de los 25 jugadores preparados para jugar siempre", afirmó.

Para Marcelo la motivación es la misma en Liga de Campeones que en LaLiga Santander y no dan prioridad a ningún torneo por encima de otro. "No es cuestión de que la Champions motive más. Hay partidos y partidos". "Hemos ganado cuatro en cinco años y en Liga llevo trece años y no hemos ganado las suficientes, pero cada partido es una motivación. No se pueden comparar dos competiciones diferentes. A mi me motivan las dos iguales", añadió.

Por último, habló sobre su confesión en un artículo escrito por él sobre ataques de ansiedad antes de la última final del Real Madrid en Liga de Campeones, la ganada en Kiev frente al Liverpool.

"Al inicio era más duro, luego te acostumbras a la presión aunque siempre la tienes si no ganas. Es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo. Tienes mucha responsabilidad y la presión no es solo jugar al fútbol, está fuera. La ansiedad se puede sentir en todos los trabajos. Conté esta historia para decir a los niños y a mis fans que somos iguales, que tenemos problemas diarios en la familia y el trabajo", sentenció.