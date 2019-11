Nacho y Madrid se unen al programa 'Cities Changing Diabetes'

Madrid, 14 nov (EFE).- Madrid fue presentada como nueva ciudad del programa ?Cities Changing Diabetes?, durante un acto que contó con la presencia del jugador del Real Madrid y de la selección española Ignacio ?Nacho? Fernández, quien aseguró que se ?dejaría la vida por no tener diabetes?.



Durante la presentación en la que Madrid se incorpora a la red de ciudades que buscan prevenir y controlar la enfermedad, ?Nacho?, paciente tipo 1, contó que fue diagnosticado a los once años, momento en el que no entendió "lo que estaba pasando? pues él y su familia ?no sabían lo que conllevaba esa enfermedad?.



El central aseguró que siempre soñó con estar en el mismo lugar que sus ídolos, por eso ?lloró? cuando le dijeron que tendría que dejar el fútbol. Sin embargo tras conocer a su doctor, quien le ?obligó" a seguir en el fútbol?, la situación pasó de ?estar todo mal a todo perfecto?.



?Si te cuidas puedes llevar una vida normal y si no te cuidas no puedes llegar a ser un jugador de fútbol profesional?, fue el mensaje que envió el madrileño. ?Conozco mi cuerpo perfectamente para saber lo que tengo que hacer, pero si entonces hubiésemos tenido más información todo habría sido más fácil?, agregó.



Nacho contó que le llegan a Valdebebas "muchas cartas de gente preocupada por la diabetes?, por lo que está dispuesto a ?ayudar a que la gente diabética sepa que puede cumplir sus sueños?.



Madrid se incorpora de esta manera a la red de 20 ciudades de todo el mundo que forman parte del programa que pretende detener el avance de la diabetes con medidas específicas en la población urbana, ya que es una enfermedad que ,según la OMS, está entre las diez que causan más muertes en el mundo.