Manu García: Al Real Madrid da gusto verle jugar cuando no estás delante

El capitán del Deportivo Alavés, Manu García, admitió este jueves que "al Real Madrid da gusto verle jugar" cuando no se está delante y dijo que espera un resultado como el del año pasado en el que ganaron los vascos con un gol del propio futbolista vitoriano en el último minuto. El jugador alavés reconoció que tiene guardado el gol del año pasado y apuntó que fueron "momentos muy bonitos, regalos que da el fútbol", pero dijo que "es pasado y ya no suma nada para lo que queda".



"Ganamos en Eibar un partido muy difícil y le damos mucho valor porque estuvimos muy serios para ganar un partido importante después de muchos sin sumar", subrayó el líder albiazul, que valoró el hecho de encadenar dos victorias seguidas. Respecto a su rival dijo que "el Real Madrid está en un buen momento por lo que el partido es un reto y un momento ilusionante para la afición", aunque avisó de que "contra estos equipos hay que hacer las cosas muy bien, acertar mucho en los momentos buenos y que ellos no tengan su día". García apostó por repetir el partido del año pasado en el que consiguieron el triunfo tras permanecer "muy juntos y con juego colectivo" y requirió que "los duelos sean en espacios reducidos con compañeros cerca".



"Tenemos que hacerles sufrir cuando ellos no tengan el balón, que es algo que no les gusta porque vienen con la predisposición de someternos, así que hay que tener opciones y acertar", reflejó el capitán vitoriano, que consideró que los equipos de mitad de tabla tienen "buenas plantillas", lo que significa que "será una temporada más exigente para conseguir el objetivo de la salvación".



El babazorro manifestó que vio "muy bien" al conjunto blanco ante el Eibar y aseguró que colectivamente tiene que ser "una roca" para no sufrir en un partido en el que no pueden pedir más a la afición. "Que venga la afición contra el Real Madrid no me extraña, pero estuvieron en Eibar con todas las derrotas fuera de casa y eso marca la diferencia", concluyó.