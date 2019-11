Zidane: "Hay que mostrar que no es casualidad lo que estamos haciendo"

Madrid, 29 nov (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró la dificultad de la salida a Mendizorroza para jugar ante un Alavés que solo perdió uno de sus siete partidos como local y aseguró que tienen que "mostrar" que "no es casualidad" el nivel de juego exhibido ante el PSG y su continuo crecimiento.



"Queremos seguir con lo que estamos haciendo, crecer, estar mejor cada día para mostrar al rival que no es una casualidad lo que estamos haciendo e intentar hacer un gran partido mañana para seguir sumando", resaltó Zidane que admitió que verá el duelo entre el Atlético de Madrid con el Barcelona sin opinar sobre el resultado que desea.



Se centró el técnico francés en su encuentro. "Sabemos contra quién vamos a jugar, lo que ha hecho desde el inicio de temporada y que es un partido muy importante. Va a ser difícil y en un estadio complicado, no tengo ninguna duda. Tenemos que estar bien preparados desde el minuto uno hasta el final", pidió.



Además el Real Madrid jugará con la ausencia del belga Eden Hazard, lesionado por una dura entrada ante el PSG. Zidane no marca una fecha para su regreso,aunque confía en que estará en el clásico del Camp Nou.



"De plazos no puedo decir nada porque lo marca el día a día, pero confirmo que no es nada importante, solo un golpe fuerte y una pequeña torcedura. La evolución depende de los días, es poca cosa pero le puede doler y hasta que no le deje de doler... Veremos la semana que viene si avanzamos algo y puede estar", deseó.



La irrupción en el equipo titular del uruguayo Fede Valverde ha perjudicado a jugadores como Luka Modric o Isco Alarcón que han rebajado su protagonismo. Zidane defendió a ambos, asegurando que su importancia no ha cambiado.



"Modric es Modric y nada va a cambiar. Valverde es jugador muy joven que quiere hacerlo bien y lo está demostrando. Es un dolor de cabeza para mí pero el papel de Modric no va a cambiar, es muy importante, Isco entra y lo hace bien, demuestra la personalidad que tiene. El marrón para elegir cada tres días es mío, ellos están enchufados y saben que mi filosofía no cambiará. No estamos aquí para ganar un partido si no para ganar cosas y para eso necesitas a toda tu plantilla. Cuento con todos aunque es lógico que hay jugadores que juegan menos", valoró.



No fue tan contundente al hablar de Brahim Díaz y Mariano Díaz. Uno de los dos puede tener salida en el mercado invernal. "Veremos en enero, es verdad que jugaron muy poco, es la situación de hoy. Hasta ese momento pueden pasar cosas. De momento cuento con ellos, entrenan bien y quieren estar convocados".



Defendió Zidane nuevamente a Gareth Bale, convencido de que superará un momento duro de la temporada tras ver a la afición en su contra el día de la Real Sociedad. "Estamos con Gareth y la gente también, vamos a seguir así porque nada tiene que influir mucho en el juego. Lo importante es estar con él para seguir adelante cuando hay dificultad que forma parte de la vida de un futbolista".



Zidane no atiende a premios individuales, como demostró cuando habló de las razones por las que Karim Benzema no está entre los finalistas de ninguno. "Lo que hace Karim con nosotros tiene a todos los madridistas orgullosos y es lo que nos importa"



"Yo tengo a los mejores. Todos los que han pasado por el Real Madrid son los mejores porque es el club más grande del mundo. No puedo decir uno para el Balón de Oro, los mejores son los míos", añadió sin entrar a valorar quien merece el galardón.