Aleix Vidal asegura que su corte de mangas fue "un acto reflejo"

Aleix Vidal, futbolista del Alavés, explicó su corte de mangas en la celebración del tanto de Lucas Pérez, que calificó como "un acto reflejo" que no iba dirigido a sus aficionados y por el que no pidió perdón.

"Que se queje Ramos. Es un gesto que se ha publicado que iba hacia a nuestra afición pero, lógicamente, cuando marcamos un gol puede ir para mucha gente menos para la afición. No soy tan tonto para hacer eso a una afición que nos apoya mucho y nos ayuda en los momentos que más lo necesitamos. A partir de ahí que cada uno saque y piense lo que quiera", dijo en Movistar.

Aleix defendió que su corte de mangas en un momento de euforia, la celebración del tanto que suponía el empate momentáneo en Mendizorroza, no llevaba mala intención. "La verdad es que lo he hecho inconscientemente, me ha salido de la emoción de haber marcado sabiendo a quien nos enfrentamos, ha sudo un flash que me ha pasado. Si hay alguno del Real Madrid ofendido no ha sido con ninguna intención, sin más, es un gesto de los que salen que no tengo que dar explicaciones y no creo que deba darlas", manifestó.

"Me arrepentiría si lo hubiese hecho a conciencia pero me ha salido eso como podía haber salido otra cosa. Ni mucho menos iba a la afición y tampoco tenía que hacerlo. Pediría disculpas si lo hubiese hecho a conciencia, pero no creo que tenga que pedirlas porque ha sido como un acto reflejo", sentenció.