'Alerta Casemiro' para el clásico

Madrid, 8 dic (EFE).- El Real Madrid visitará Mestalla la próxima jornada de LaLiga Santander con una alerta, la situación del centrocampista brasileño Casemiro, que se mantiene con cuatro amonestaciones y en caso de jugar y ser amonestado, se perdería el clásico del Camp Nou ante el Barcelona del 18 de diciembre.



"No podemos hacer nada, tiene cuatro tarjetas y si le meten una estará fuera el próximo partido", aseguró Zinedine Zidane en vísperas del duelo ante el Espanyol avisando de que no reservaría a su jugador. Casemiro jugó todo el partido, no fue amonestado ni tuvo ningún comportamiento extraño para provocar la tarjeta que le habría asegurado su presencia en el clásico del fútbol español.



Casemiro lleva jugando cuatro jornadas ligueras con la amenaza de sanción, desde que recibiese la cuarta amarilla del campeonato el 2 de noviembre frente al Betis. Eibar, Real Sociedad, Alavés y Espanyol son los rivales ante los que completó el partido sin ser amonestado.



"Tiene que aguantar otra vez, hasta cuando no lo sé", dijo Zidane tras vencer al Espanyol y sintiendo ya el problema que tiene en caso de alinear a Casemiro en Mestalla. "Tiene cuatro tarjetas y no lo podemos cambiar. Lo importante es pensar en lo de hoy, ya veremos lo que va a pasar la próxima semana. Tiene que aguantar", añadió.



Desde que llegó al Real Madrid, Casemiro ha jugado en tres ocasiones en Mestalla ante el Valencia y nunca fue amonestado. Dos derrotas y un triunfo fue el balance que muestra la dificultad de la salida previa al clásico del equipo de Zidane.